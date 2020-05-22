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ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19

ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19 (3 новости)

«Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, заявили в пятницу во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)»

Южная Америка, и в частности, Бразилия, стали новым эпицентром пандемии COVID-19. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает в пятницу, 22 мая, Estadao.

"Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах. Конечно, озабоченность вызывает ситуация во многих из них, но, безусловно, на данный момент наиболее пострадавшей является Бразилия", - заявил Райан.

Райан отметил, что Бразилия приближается к 300 тысячам заражений, большинство из которых приходятся на Сан Пауло.

Как сообщалось, коронавирус резко ускорился в Латинской Америке. За месяц заболеваемость там выросла в семь раз, а смертность - в 8,5 раза.

Ранее ВОЗ назвала сроки второй волны COVID-19 в Европе. Пик заболеваемости совпадет с другими сезонными инфекциями.

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ФОТО К НОВОСТИ: «ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19»
Фото ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19
Фото ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19
Фото В ВОЗ заявили о новом эпицентре COVID-19
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.05.20, 21:22 Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, заявили в пятницу во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.05.20, 21:26 Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, заявили в пятницу во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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