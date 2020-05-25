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ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина, как лекарства от коронавируса

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина, как лекарства от коронавируса (4 новости)

«Ранее президент США Дональд Трамп признался, что ежедневно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса»

Всемирная организация здравоохранения временно прекратила изучение гидроксихлорохина как потенциального препарата от COVID-19 из-за возможных проблем с его безопасностью. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус во время брифинга в Женеве, сообщает CNN.

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Решение принято после того, как в пятницу в медицинском журнале The Lancet была опубликована информация об исследовании, согласно которому лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином/хлорохином приводит к повышению риска аритмий сердца и смертельного исхода, если сравнивать с теми, кого не лечили по таким схемам.

Гебреесус сказал, что независимая экспертная группа в настоящее время рассматривает вопрос об использовании гидроксихлорохина. Специалисты проводят "всесторонний анализ и критическую оценку всех доказательств, имеющихся в мире".

"Эта проблема связана с использованием гидроксихлорохина и хлорохина в лечении COVID-19. Я хочу повторить, что эти препара...

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РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 19:22 Ученые выявили рост случаев смерти среди госпитализированных пациентов с COVID-19, принимавших гидроксихлорохин и хлорохин. Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания этих препаратов.Об…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.20, 19:44 В ВОЗ временно приостановили клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса COVID-19, поскольку необходимо проанализировать его действие, сообщил в понедельник гендиректор ВОЗ…
Подробности Подробности  ·  25.05.20, 20:02 Ранее президент США Дональд Трамп признался, что ежедневно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.
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