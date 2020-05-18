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ВОЗ: вторая волна COVID-19 может стать еще более смертоносной

ВОЗ: вторая волна COVID-19 может стать еще более смертоносной (3 новости)

«В ВОЗ считают, что в следующем осенне-зимнем периоде в Европе возможна вторая волна коронавируса»

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в следующем осенне-зимнем периоде в Европе возможна вторая волна коронавируса, и она может стать более смертоносной. Об этом в интервью The Telegraph заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Европейские страны должны подготовиться ко второй смертоносной волне коронавирусной инфекции, так как пандемия еще не закончилась", - рассказал в интервью Клюге.

Он подчеркнул, что вторая вспышка коронавируса может совпасть с ростом других инфекционных заболеваний.

"Я очень обеспокоен двойной волной - осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и новая волна сезонного гриппа или кори", - рассказал он.

Клюге отметил, что несмотря на снижение заболеваемости в таких странах как Италия, Франция и Великобритания, "нужно готовиться, а не праздновать".

Он призвал страны использовать время, полученное в результате замедления темпов распространения коронавируса, для укрепления и...

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Телеграф Телеграф  ·  18.05.20, 16:21 В ВОЗ считают, что в следующем осенне-зимнем периоде в Европе возможна вторая волна коронавируса.
5 канал 5 канал  ·  18.05.20, 16:26 Регіональний директор ВООЗ по Європі Ханс Клюге заявив, що наступної зими в Європі можлива друга хвиля коронавірусу, яка стане ще більш смертоносною. Про це він заявив в інтерв'ю The Telegraph, передає…
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