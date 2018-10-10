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Возгорания на складах с боеприпасами в Ичне начали тушить с помощью самолета

Возгорания на складах с боеприпасами в Ичне начали тушить с помощью самолета (6 новостей и 1 видео)

«Авиация ГСЧС приступила к тушению пожара на военных складах Минобороны в Ичне»

Пожарная авиация совершила уже 7 сбросов воды для тушения пожара на 6-м арсенале в Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Черниговской области.

По состоянию на 12:30 на территории военного склада продолжается тушение пожара и детонация боеприпасов. Погибших и травмированных не зафиксировано.

"По состоянию на 12:30 10 октября, авиацией ГСЧС проведено воздушную разведку технической территории арсенала и осуществлено 7 сбросов воды (56 т)", – отметили в ГСЧС.

Кроме того, пиротехнические подразделения отреагировали на 51 случай обнаружения взрывоопасных предметов местным населением.

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"В 11 пунктах приема эвакуированных граждан размещено 1 тыс. 483 человек (из них 243 ребенка) организовано их жизнеобеспечение, оказывается медицинская и психологическая помощь, население обеспечиваются горячим питанием", – проинформировали спасатели.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.

Из района ЧП эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Полиция рассматривает диверсию в качестве основной версии причин происшествия.

ФОТО К НОВОСТИ: «Возгорания на складах с боеприпасами в Ичне начали тушить с помощью самолета»
Фото Пожар на военном складе вблизи Ични начали тушить с помощью авиации
Фото Пожар на артскладах под Ичней начали тушить с воздуха
Фото Пожар на арсенале в Ичне: снаряды взрываются реже, пострадавших нет
Фото Возгорания на складах с боеприпасами в Ичне начали тушить с помощью самолета
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Голос.UA Голос.UA  ·  10.10.18, 13:08 Пожар на складах боеприпасов под Ичней Черниговской области начала тушить авиация Нежинского авиаотряда ГСЧС Украины. Выявлять очаги возгораний помогает беспилотник ВСУ. Об этом сообщил руководитель пресс-службы…
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