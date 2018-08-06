6 августа около 15 часов в Италии, в городе Болонья, произошел сильный взрыв в местном аэропорту. По предварительным данным взорвалась автоцистерна.

Соответствующие фото и видео взрыва публикуют пользователи соцсетей.

Как пишет издание Sun со ссылкой на полицию, инцидент произошел на шоссе, недалеко от аэропорта. По неподтвержденным данным, взорвался грузовик с нефтепродуктами.

Как отмечают очевидцы, сразу после взрыва в небо поднялся столб огня и дыма.

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Дороги вокруг места инцидента закрыты, на данный момент информации о жертвах и пострадавших нет.

На месте происшествия работают пожарные и врачи скорой помощи.

Обновлено в 21:03 В сети появилось видео момента взрыва грузового автомобиля близ аэропорта итальянского города Болонья. На видео видно, как грузовик-цистерна не успевает вовремя притормозить перед очередью из грузовиков и врезается в один из них. В цистерне, по ...

Обновлено в 21:32 Смотрите видео момента взрыва в Болонье возле местного аэропорта