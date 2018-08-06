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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 21:32
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Возле аэропорта итальянского города Болонья произошел взрыв

Возле аэропорта итальянского города Болонья произошел взрыв (39 новостей и 6 видео)

«Взрыв прогремел в Италии возле аэропорта Болоньи»

6 августа около 15 часов в Италии, в городе Болонья, произошел сильный взрыв в местном аэропорту. По предварительным данным взорвалась автоцистерна.

Соответствующие фото и видео взрыва публикуют пользователи соцсетей.

Как пишет издание Sun со ссылкой на полицию, инцидент произошел на шоссе, недалеко от аэропорта. По неподтвержденным данным, взорвался грузовик с нефтепродуктами.

Как отмечают очевидцы, сразу после взрыва в небо поднялся столб огня и дыма.

В аэропорту Хельсинки загорелся пассажирский самолет
В аэропорту Хельсинки загорелся пассажирский самолет

Дороги вокруг места инцидента закрыты, на данный момент информации о жертвах и пострадавших нет.

На месте происшествия работают пожарные и врачи скорой помощи.

Обновлено в 21:03 В сети появилось видео момента взрыва грузового автомобиля близ аэропорта итальянского города Болонья. На видео видно, как грузовик-цистерна не успевает вовремя притормозить перед очередью из грузовиков и врезается в один из них. В цистерне, по ...

Обновлено в 21:32 Смотрите видео момента взрыва в Болонье возле местного аэропорта

ФОТО К НОВОСТИ: «Возле аэропорта итальянского города Болонья произошел взрыв»
Фото В районе аэропорта Болоньи прогремел мощный взрыв
Фото Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв
Фото В результате взрыва в Болонье один человек погиб, пострадали не менее 55 человек
Фото При взрыве грузовика вблизи Болоньи пострадали не менее 20 человек
Фото Мощный взрыв в Болонье: два человека погибли, 55 получили ранения
Фото Взрыв возле аэропорта в Болонье: обвалилась эстакада, десятки людей пострадали, есть погибшие
Фото Взрыв возле аэропорта Болоньи: один человек погиб, еще 67 пострадали
Фото При мощном взрыве в Болонье обвалилась эстакада, есть погибшие и пострадавшие
Фото При мощном взрыве в Болонье обвалилась эстакада, два человека погибли, десятки ранены
Фото В Болонье в результате взрыва погибли два человека и пострадали минимум 65
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  06.08.18, 15:54 В понедельник, 6 августа, в районе Борго Панигале на окраине итальянского города Болонья произошел мощный взрыв.
Европейская правда Европейская правда  ·  06.08.18, 15:58 На кольцевой трассе близ итальянского города Болонья взорвался грузовик, который, вероятно, перевозил горючие материалы.
Униан Униан  ·  06.08.18, 16:11 На видео, котором сняли очевидцы, видно, как столб черного дыма поднимается в районе аэропорта. Очевидцам удалось заснять мощный взрыв, прогремевший около аэропорта вблизи итальянского города Болонья.…
Главред Главред  ·  06.08.18, 16:29 Очевидцами стали многие итальянцы, ехавшие по тому же шоссе Недалеко от аэропорта итальянского города Болонья произошел мощный взрыв, пламя и дым от которого поднялись на высоту в несколько метро. Как...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  06.08.18, 16:29 На кольцевой трассе близ итальянского города Болонья взорвался грузовик, который, вероятно, перевозил горючие материалы.
ForUm ForUm  ·  06.08.18, 16:36 Очевидцам удалось заснять мощный взрыв, прогремевший около аэропорта вблизи итальянского города Болонья, сообщает УНИАН.Находившиеся неподалеку люди услышали перед взрывом громкий хлопок.Подробных деталей…
MIGnews MIGnews  ·  06.08.18, 16:38 В итальянском городе Болонья очевидцы на видео сняли момент мощного взрыва, произошедшего вблизи аэропорта.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.08.18, 16:38 Взрыв прогремел в результате столкновения двух грузовиков, один из которых перевозил цистерну с топливом.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  06.08.18, 16:47 Взрыв прогремел в Италии возле аэропорта Болоньи
Украинская правда Украинская правда  ·  06.08.18, 16:59 В результате взрыва на кольцевой дороге близ итальянского города Болонья пострадали по меньшей мере 20 человек.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.08.18, 17:02 Как минимум, 55 человек пострадали и один погиб в результате взрыва в городе Болонья, сообщают в понедельник итальянские СМИ.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  06.08.18, 17:13 Об этом сообщает Corriere della Sera. Сообщается, что многие люди получили ранения от обломков, которые разлетелись вокруг во время взрыва. Кроме того, как отмечается, в домах вблизи разбиты окна. По…
Новое Время Новое Время  ·  06.08.18, 17:15 В понедельник, 6 августа, в результате серии взрывов на шоссе в районе аэропорта Болоньи погибли два человека, 55 получили ранения, сообщает ANSA.
ТСН ТСН  ·  06.08.18, 17:19 По предварительным данным, взорвалась фура с топливом.
Facenews Facenews  ·  06.08.18, 17:29 При взрыве возле аэропорта Болоньи погиб один, пострадали 55 человек"Взрыв после ДТП на объездной автомагистрали в Болонье. Аэропорт не затронут. Рейсы на данный момент осуществляются согласно расписанию",…
РБК Украина РБК Украина  ·  06.08.18, 17:34 В Болоньи в результате взрыва возле аэропорта один человек погиб, еще 67 пострадали. Об этом сообщает Сorriere di Вologna.Издание сообщается, что в результате взрыва также были повреждены дома и дороги. Сейчас…
Depo.ua Depo.ua  ·  06.08.18, 17:45 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на La Repubblica. Число жертв взрыва в Италии увеличивается. Уже сообщается о двух погибших. Также говорится о 67 раненых, из них 14 – в очень тяжелом состоянии.
Униан Униан  ·  06.08.18, 17:50 В результате взрыва обвалилась часть эстакады. Некоторые получили ранения от разлетавшихся с места взрывов обломков.
Униан Униан  ·  06.08.18, 17:50 В результате взрыва обвалилась часть эстакады. Некоторые получили ранения от разлетавшихся с места взрывов обломков.
Европейская правда Европейская правда  ·  06.08.18, 17:52 В сети появилось видео с записью момента взрыва на кольцевой дороге возле итальянского города Болонья.
Украинская правда Украинская правда  ·  06.08.18, 17:54 Число пострадавших в результате взрыва в Болонье выросло более чем до 60 человек, кроме того, по меньшей мере двое людей погибли. Об этом сообщает La Repubblica. По данным спасателей, состояние как минимум…
Фокус Фокус  ·  06.08.18, 17:57 В результате взрыва на автотрассе грузовика с горючими материалами в Болонье (Италия) погибли два человека. Об этом сообщает Il Resto del Carlino. Ранения получили 70 человек, 14 из них находятся в тяжелом…
Главком Главком  ·  06.08.18, 18:00 В результате взрыва в городе Болонья два человека погибло и как минимум 65 человек пострадали. Об этом сообщает издание Repubblica. Некоторые из пострадавших получили осколочные ранения. Состояние 14…
ForUm ForUm  ·  06.08.18, 18:10 В результате серии взрывов на шоссе вблизи аэропорта итальянского города Болонья погибли два человека.Как сообщает УНИАН, по предварительным данным, некоторые из пострадавших…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  06.08.18, 18:34 6 августа около 15 часов в Италии, в городе Болонья, произошел сильный взрыв в местном аэропорту. По предварительным данным взорвалась автоцистерна. Инцидент произошел на шоссе, недалеко от аэропорта.…
Телеграф Телеграф  ·  06.08.18, 18:34 В результате взрыва возле аэропорта итальянского города Болонья погибли по меньшей мере 2 человека, еще более 70 пострадали.
Газета День Газета День  ·  06.08.18, 18:43 В результате взрыва на кольцевой дороге близ итальянского города Болонья пострадали по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщают итальянские СМИ, в частности, Corriere della Sera, передает ЕП. Сообщается,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.08.18, 19:06 Около 70 человек пострадали и двое погибли в результате взрыва в городе Болонья.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.08.18, 19:06 Около 70 человек пострадали и двое погибли в результате взрыва в городе Болонья.
Новое Время Новое Время  ·  06.08.18, 19:38 6 августа, на окраине итальянского города Болонья в районе Борго Панигале, где расположен аэропорт имени Гульельмо Маркони, произошел мощный взрыв на шоссе, после чего на автостоянке под путепроводом…
Новое Время Новое Время  ·  06.08.18, 20:27 В сети появилось видео момента взрыва грузового автомобиля близ аэропорта итальянского города Болонья.
Новое Время Новое Время  ·  06.08.18, 20:48 В результате взрыва в итальянском городе Болонья пострадали 68 человек, сообщает газета Repubblica.
РБК Украина РБК Украина  ·  06.08.18, 20:58 В итальянской Болонье в результате взрыва возле аэропорта два человека погибли, еще 84 пострадали. Об этом сообщает Сorriere di Вologna.Издание сообщает, что спасатели ликвидировали пожар, однако в результате…
Хвиля Хвиля  ·  06.08.18, 21:03 В сети появилось видео момента взрыва грузового автомобиля близ аэропорта итальянского города Болонья. На видео видно, как грузовик-цистерна не успевает вовремя притормозить перед очередью из грузовиков…
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