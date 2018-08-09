Возле КПВВ "Марьинка" подорвался на взрывчатке пограничник

Вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" на Донбассе пограничник из состава Объединенных сил накануне подорвался на неизвестном взрывном устройстве, после чего его госпитализировали.

Об этом сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы."Около 15 часов (8 августа - ред.) вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" на линии соприкосновения военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве", - сообщили в ведомстве.Указано, что пограничник выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта."Военнослужащий получил многочисленные осколочные ранения спины и головы. Сейчас раненный госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь, его состояние здоровья - средней тяжести", - добавили в ГПСУ.Об этом факте сообщено в штаб ООС и другие правоохранительные органы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.