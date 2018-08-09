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Возле КПВВ "Марьинка" подорвался на взрывчатке пограничник

Возле КПВВ "Марьинка" подорвался на взрывчатке пограничник (6 новостей)

«Он получил многочисленные осколочные ранения спины и головы. Раненого госпитализировали»

Вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" на Донбассе пограничник из состава Объединенных сил накануне подорвался на неизвестном взрывном устройстве, после чего его госпитализировали.

Об этом сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы."Около 15 часов (8 августа - ред.) вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" на линии соприкосновения военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве", - сообщили в ведомстве.Указано, что пограничник выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта."Военнослужащий получил многочисленные осколочные ранения спины и головы. Сейчас раненный госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь, его состояние здоровья - средней тяжести", - добавили в ГПСУ.Об этом факте сообщено в штаб ООС и другие правоохранительные органы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  09.08.18, 08:10 Вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" на Донбассе пограничник из состава Объединенных сил накануне подорвался на неизвестном взрывном устройстве, после чего его госпитализировали. Об этом…
Украинская правда Украинская правда  ·  09.08.18, 09:11 Он получил многочисленные осколочные ранения спины и головы. Раненого госпитализировали.
Depo.ua Depo.ua  ·  09.08.18, 09:21 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Госпогранслужбу. Пограничник выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта. Военнослужащий получил многочисленные осколочные ранения спины и головы. Сейчас раненый…
РБК Украина РБК Украина  ·  09.08.18, 09:49 Вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" на линии соприкосновения, военнослужащий Краматорского отряда вчера, 8 августа, подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом говорится в сообщении…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.08.18, 10:36 Вблизи контрольного пункта въезда-выезда Марьинка на линии соприкосновения военнослужащий Краматорского отряда подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает Госпогранслужба утром в четверг,…
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