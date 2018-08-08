  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Возле пункта пропуска Марьинка подорвался пограничник
Украина
Газета День Газета День · · Обновлено в 22:00
· Пограничная служба · Взрывное устройство
Возле пункта пропуска Марьинка подорвался пограничник

Возле пункта пропуска Марьинка подорвался пограничник (9 новостей)

«Взрыв прогремел возле пункта пропуска «Марьинка»»

В среду, 8 августа, возле КПВВ Марьинка в зоне проведения операции Объединенных сил на неустановленном взрывном устройстве подорвался украинский пограничник.

Как сообщили в пресс-центре ООС, военнослужащий Краматорского пограничного отряда получил множественные осколочные ранения спины и головы. Он госпитализирован.

В комментарии Громадському начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что состояние раненого пограничника оценивается как средней тяжести.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Пограничная служба запретила въезд в Украину актерам сериала Сваты
Пограничная служба запретила въезд в Украину актерам сериала Сваты

Обновлено в 19:48 Недалеко от контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) "Марьинка" сегодня днем, 8 августа, раздался взрыв. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. Сообщается, что ориентировочно в 15:00 неподалеку от КПВВ "Марьинка" раздался взрыв. Военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался…

Обновлено в 22:00 Еще один боец получил ранение, где именно - не уточняется.

ФОТО К НОВОСТИ: «Возле пункта пропуска Марьинка подорвался пограничник»
Фото Возле пункта пропуска Марьинка подорвался пограничник
Фото Возле Марьинки подорвался пограничник
Фото На блокпосту в Марьинке украинский пограничник подорвался на взрывном устройстве
Фото У КПВВ «Марьинка» прогремел взрыв, ранен пограничник - ООС
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  08.08.18, 18:11 В среду, 8 августа, возле КПВВ Марьинка в зоне проведения операции Объединенных сил на неустановленном взрывном устройстве подорвался украинский пограничник.
ИС ИС  ·  08.08.18, 18:30 Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  08.08.18, 18:38 В результате подрыва на неизвестном устройстве у КПВВ «Марьинка» днем 8 августа ранен украинский пограничник
Факты Факты  ·  08.08.18, 18:40 Взрыв прогремел возле пункта пропуска «Марьинка»
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  08.08.18, 18:55 Военнослужащий Краматорского пограничного отряда получил множественные осколочные ранения спины и головы после того, как наступил на неизвестное взрывное устройство в районе пункта пропуска "Марьинка".Сегодня…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  08.08.18, 19:00 Военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле пункта пропуска "Марьинка" в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении…
Голос.UA Голос.UA  ·  08.08.18, 19:48 Недалеко от контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) "Марьинка" сегодня днем, 8 августа, раздался взрыв. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. Сообщается, что ориентировочно в 15:00…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.08.18, 22:00 Еще один боец получил ранение, где именно - не уточняется.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Возле пункта пропуска Марьинка подорвался пограничник

Возле пункта пропуска Марьинка подорвался пограничник
Первый экспериментальный корпус БТР-4 уже собирают на заводе им.Малышева

Первый экспериментальный корпус БТР-4 уже собирают на заводе им.Малышева
Херсон накрыла вонь: под городом почти на километр разбросали отходы

Херсон накрыла вонь: под городом почти на километр разбросали отходы
В Киеве произошло смертельное ДТП возле станции метро &quot;Сырец&quot;

В Киеве произошло смертельное ДТП возле станции метро "Сырец"
На замечание отреагировал ударом: детский тренер избил женщину

На замечание отреагировал ударом: детский тренер избил женщину
Политзаключенный Костенко расскажет о своем гражданстве после консультаций в СБУ

Политзаключенный Костенко расскажет о своем гражданстве после консультаций в СБУ
Освобожденный из российской тюрьмы активист Костенко является гражданином Украины, - МИД

Освобожденный из российской тюрьмы активист Костенко является гражданином Украины, -…
В Донецкой области двухлетний ребенок упал с 5-го этажа

В Донецкой области двухлетний ребенок упал с 5-го этажа
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Патріотичне виховання молоді в Росії перетворилося на фікцію

Патріотичне виховання молоді в Росії перетворилося на фікцію
На Закарпатье ранили начальника погранзаставы: подробности нападения

На Закарпатье ранили начальника погранзаставы: подробности нападения
Страсть, желание и изысканность -фотограф показал, какими бывают настоящие любовницы

Страсть, желание и изысканность -фотограф показал, какими бывают настоящие любовницы
На уровне ДНК. Ресторатор Дима Борисов – о том, почему украинцы любят пиццу и хачапури

На уровне ДНК. Ресторатор Дима Борисов – о том, почему…
Новий адвокат Януковича каже, що його клієнт боїться за своє життя

Новий адвокат Януковича каже, що його клієнт боїться за своє…
Журналисты &quot;ТСН&quot; возмутились приглашением Оксаны Марченко в &quot;Танцы со звездами&quot;

Журналисты "ТСН" возмутились приглашением Оксаны Марченко в "Танцы со звездами"
В Одессе из-за угроз отменили выступление нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

В Одессе из-за угроз отменили выступление нобелевского лауреата Светланы Алексиевич
Украина планирует в следующем году увеличить масштабы Sea Breeze

Украина планирует в следующем году увеличить масштабы Sea Breeze
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.