Возле пункта пропуска Марьинка подорвался пограничник

Сегодня в 19:15

В среду, 8 августа, возле КПВВ Марьинка в зоне проведения операции Объединенных сил на неустановленном взрывном устройстве подорвался украинский пограничник.

Как сообщили в пресс-центре ООС, военнослужащий Краматорского пограничного отряда получил множественные осколочные ранения спины и головы. Он госпитализирован.

В комментарии Громадському начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что состояние раненого пограничника оценивается как средней тяжести.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Пограничная служба запретила въезд в Украину актерам сериала Сваты

Обновлено в 19:48 Недалеко от контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) "Марьинка" сегодня днем, 8 августа, раздался взрыв. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. Сообщается, что ориентировочно в 15:00 неподалеку от КПВВ "Марьинка" раздался взрыв. Военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался…

Обновлено в 22:00 Еще один боец получил ранение, где именно - не уточняется.