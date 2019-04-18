Возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно, - НБУ

Возвращение "ПриватБанка" бывшим владельцам из-за отмены национализации является невозможным. Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, трансляцию вел "112 Украина".

Рожкова отметила, что единственной альтернативой национализации "ПриватБанка" была его ликвидация, что для НБУ было неприемлемым и невозможным в силу значимости банка в финансовой системе Украины и тех угроз, которые создала бы ликвидация банка для финансовой стабильности.

"Возвращение банка бывшим владельцам из-за отмены национализации невозможно. Банк был определен неплатежеспособным вследствие чрезвычайно масштабных мошеннических схем на сумму чуть более 5,5 млрд долларов. Возвращение этих средств государству и привлечение виновных к ответственности является обязательством банка и одним из условий меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ (Международным валютным фондом - ред.)", - заявила Рожкова.

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По словам замглавы НБУ, на сегодняшний день единственным акционером "ПриватБанка" является народ Украины.

"Мы полны решимости защищать интересы акционеров банка при любых условиях, опираясь на наши полномочия, украинское и международное законодательство, а также при поддержке международного сообщества и гражданского общества Украины", - добавила Рожкова.