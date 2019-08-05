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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 11:25
Возвращение России в ПАСЕ: Великобритания призвала пересмотреть решение

Возвращение России в ПАСЕ: Великобритания призвала пересмотреть решение (10 новостей)

«Гейл осудил неоправданное применение силы в отношении митингующих в Москве»

Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в ПАСЕ в связи с массовыми задержаниями и избиениями демонстрантов на протестах в Москве. Соответствующее заявление опубликовал постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон на своей странице в Facebook.

Гейл отметил, что лишь несколько недель назад ПАСЕ проголосовала, чтобы восстановить права РФ, и уже понятно, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ПАСЕ. Он выразил надежду, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре.

"Российская Федерация нарушает Конвенцию о правах человека, и реакция на мирные демонстрации четко показывает, почему подавляющее большинство членов делегации парламента Великобритании, из всех партий, продолжило сопротивляться восстановлению прав российской делегации и поддержало сохранение санкций до такого времени, как Российская Федерация будет иметь намерение и будет способной следовать положениям Конвенции", - отметил Гейл.

Дипломат добавил, что в любом цивилизованном обществе крайне недопустима жестокость, с которой дубинками избивают люди, которые могут не быть офицерами полиции.

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Обновлено в 11:20 "Всего несколько недель тому назад ПАСЕ проголосовала за восстановление права Российской Федерации, и уже стало понятно, что РФ не намерена выполнять свои обязательства и придерживаться стандартов ПАСЕ. Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре и мы вернемся…

Обновлено в 11:25 Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл заявил, что необходимо пересмотреть возвращение России в ПАСЕ из-зв задержания и избиения демонстрантов в Москве. Его обращение на своей странице в Facebook обнародовал постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон. "Телевидение показывает, что методы, которые используются для "поддержания порядка" во время подготовки к выборам в местные органы власти в Москве, несоразмерны любой угрозе общественному порядку. Жестокость, с которой дубинки используются людьми, которые могут или не могут быть обычними полицейскими, однозначно крайне недопустима в любом цивилизованном обществе", – заявил Гейл. Он подчеркивает, что Россия нарушает Конвенцию о правах человека. "Реакция на мирные демонстрации четко показывает, почему подавляющее большинство членов делегации парламента Великобритании продолжило сопротивляться восстановлению прав российской делегации и поддержала сохранение санкций до такого времени, когда Россия будет намереваться и будет способна соблюдать положения Конвенции", – сказал Гейл. Он добавил, что несколько недель назад ПАСЕ проголосовала за восстановление прав РФ, "но уже понятно, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ПАСЕ". "Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре и нам нужно будет вернуться к нему, когда ПАСЕ соберется на последнее пленарное заседание в начале октября. Картины, которые мы наблюдали, являются недопустимыми и неслыханными", – заявил глава британской делегации в ПАСЕ. Как ранее сообщал Фокус: В ночь на 25 июня ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении российской делегации. 27 июля российские силовики задежали более тысячи человек, которые вышли на акции в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. 3 августа в Москве началась новая акция протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. В этот раз, акции решили провести в шести разных точках столицы РФ, которые протянулись от Пречистенских до Покровских ворот.

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Фото Возвращение России в ПАСЕ: Великобритания призвала пересмотреть решение
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Украинская правда Украинская правда  ·  05.08.19, 08:15 Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы в связи с массовыми задержаниями и избиениями демонстрантов в Москве.
Главред Главред  ·  05.08.19, 08:39 Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл требует пересмотреть возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы в связи с массовыми задержаниями и избиениями митингующих в Москве. Отметим,...
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  05.08.19, 09:30 Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в ПАСЕ в связи с массовыми задержаниями и избиениями демонстрантов в Москве.…
ForUm ForUm  ·  05.08.19, 10:24 Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы в связи с массовыми задержаниями и избиениями демонстрантов в Москве.Соответствующее…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  05.08.19, 10:26 Гейл осудил неоправданное применение силы в отношении митингующих в Москве.
Голос.UA Голос.UA  ·  05.08.19, 10:32 В то время, как Россия заплатит Совету Европы все долги после восстановления их в правах, глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в Парламентскую ассамблею…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.08.19, 10:38 Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в ПАСЕ в связи с массовыми задержаниями и избиениями демонстрантов на протестах в…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.08.19, 11:20 Руководитель британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы после применения силы в отношении демонстрантов в Москве. Соответствующее…
Фокус Фокус  ·  05.08.19, 11:25 Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл заявил, что необходимо пересмотреть возвращение России в ПАСЕ из-зв задержания и избиения демонстрантов в Москве. Его обращение на своей странице в Facebook…
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