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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 09:55
· Великобритания · Коронавирус · COVID-19
Впервые носит очки: Джонсон сознался, что после заболевания коронавирусом у него ухудшилось зрение

Впервые носит очки: Джонсон сознался, что после заболевания коронавирусом у него ухудшилось зрение (5 новостей)

«Премьер рассказал о появившихся проблемах со здоровьем»

После перенесенного коронавируса COVID-19 у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось зрение. Впервые за много лет ему пришлось надеть очки.

Об этом Джонсон заявил на брифинге, трансляцию которого вел телеканал Sky News

"Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его вероятного воздействия. Вполне, вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом", - сказал он.

Обновлено в 08:53 После перенесенного коронавируса у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось зрение

Обновлено в 09:55 Премьер рассказал о появившихся проблемах со здоровьем.

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Сегодня Сегодня  ·  26.05.20, 02:00 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что из-за перенесенной им болезни, вызываемой коронавирусом, ухудшилось его зрение.«Я понимаю, что мне приходится носить очки впервые за долгие годы.…
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Подробности Подробности  ·  26.05.20, 08:53 После перенесенного коронавируса у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось зрение
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.05.20, 09:55 Премьер рассказал о появившихся проблемах со здоровьем.
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