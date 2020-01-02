Впервые с 2013 года: Госдолг Украины снизился более чем на 50%

По итогам 2019 года уровень государственного долга Украины впервые с 2013 года опустился ниже отметки 50% к ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Тwitter. "Государственный долг Украины опустился ниже отметки 50% к ВВП. Также снижена доля долга в иностранной валюте, расширен круг инвесторов", – говорится в сообщении. Кроме того отмечается, что международные агентства S&P и Fitch повысили рейтинг Украины до уровня B. Как ранее сообщал Фокус: В ноябре Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", которым в том числе предполагается создание Долгового агентства. В Минфине отметили, что на данный момент формированием и реализацией управления государственным долгом и гарантированным госдолгом занимается Министерство финансов. Однако эффективность такой модели сдерживается необходимостью длительного согласования управленческих решений, от оперативности принятия которых зависит реализация долговой политики. В сентябре 2019 году размер государственного долга Украины вырос на 1,25% или 1,03 миллиарда долларов в долларовом эквиваленте. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 69,44 миллиарда гривен (3,4) – до 1,998 триллиона гривен.