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Впервые с 2013 года: Госдолг Украины снизился более чем на 50%

Впервые с 2013 года: Госдолг Украины снизился более чем на 50% (8 новостей)

«Впервые с 2013 года размер государственного долга Украины опустился ниже 50% от ВВП»

По итогам 2019 года уровень государственного долга Украины впервые с 2013 года опустился ниже отметки 50% к ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Тwitter. "Государственный долг Украины опустился ниже отметки 50% к ВВП. Также снижена доля долга в иностранной валюте, расширен круг инвесторов", – говорится в сообщении. Кроме того отмечается, что международные агентства S&P и Fitch повысили рейтинг Украины до уровня B. Как ранее сообщал Фокус: В ноябре Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", которым в том числе предполагается создание Долгового агентства. В Минфине отметили, что на данный момент формированием и реализацией управления государственным долгом и гарантированным госдолгом занимается Министерство финансов. Однако эффективность такой модели сдерживается необходимостью длительного согласования управленческих решений, от оперативности принятия которых зависит реализация долговой политики. В сентябре 2019 году размер государственного долга Украины вырос на 1,25% или 1,03 миллиарда долларов в долларовом эквиваленте. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 69,44 миллиарда гривен (3,4) – до 1,998 триллиона гривен.

ФОТО К НОВОСТИ: «Впервые с 2013 года: Госдолг Украины снизился более чем на 50%»
Фото Госдолг Украины опустился ниже 50% к ВВП
Фото Впервые с 2013 года: Госдолг Украины снизился более чем на 50%
Фото Украина рекордно сократила госдолг
Фото Соотношение госдолга Украины к ВВП впервые с 2013 года опустилось ниже 50% – Минфин
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  02.01.20, 11:34 Уровень государственного долга Украины по итогам прошлого года впервые с 2013 года опустился ниже отметки 50% к ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. "Государственный долг Украины…
Facenews Facenews  ·  02.01.20, 11:40 Размер государственного долга Украины по итогам прошлого года, впервые с 2013 года, опустился ниже отметки 50% к ВВП, передает FaceNews.ua."Государственный долг Украины опустился ниже отметки 50% к ВВП.…
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.01.20, 13:30 Впервые с 2013 года размер государственного долга Украины опустился ниже 50% от ВВП.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.01.20, 13:32 Размер госдолга Украины опустился ниже 50% от ВВП. Это произошло впервые с 2013 года, сообщила прессслужба Министерства финансов. В прошлом году государственный и гарантированный государством долг сократился…
Гордон Гордон  ·  02.01.20, 14:50 Соотношение государственного долга Украины к ВВП страны находится в безопасных пределах, отметило Министерство финансов.Госдолг Украины снизился до уровня ниже 50% к валовому внутреннему продукту (ВВП)…
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