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Впервые с 8 марта: Папа Римский провел молитву для верующих не в онлайн-режиме

Впервые с 8 марта: Папа Римский провел молитву для верующих не в онлайн-режиме (3 новости)

«Папа Римский впервые с марта прочитал молитву для верующих на площади Святого Петра»

В Ватикане на площади Святого Петра состоялась первая с момента послабления карантина воскресная молитва Папы Римского Франциска для паломников. Речь Папы транслировалась на видеоэкран, который поставили на площади.

Об этом сообщает Vatican News.

Отмечается, что в этот день, 24 мая, в Италии и других странах, исповедующих католицизм, отмечали праздник Вознесения. По этому случаю Папа Франциск комментировал отрывок из Евангелия от Матфея о прощании Иисуса с учениками на горе.

"В связи с ослаблением карантинных мероприятий в Италии, на площадь Святого Петра могла попасть небольшая группа паломников, рассеянных по всей площади, сохраняя дистанцирование... Впервые после нескольких месяцев Папа Франциск благословлял не пустую площадь", - отмечается в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Впервые с 8 марта: Папа Римский провел молитву для верующих не в онлайн-режиме»
Фото Впервые с 8 марта: Папа Римский провел молитву для верующих не в онлайн-режиме
Фото Папа Римский прочитал первую после карантина молитву для паломников на площади Святого Петра
Фото Вперше за три місяці: Папа Римський прочитав молитву для віруючих на площі Святого Петра
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  24.05.20, 22:29 Папа Римский впервые с марта прочитал молитву для верующих на площади Святого Петра.
Главком Главком  ·  25.05.20, 04:22 На площу Святого Петра могла потрапити невелика група паломників, розсіяних по всій площі, зберігаючи дистанціювання
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