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Впервые с начала пандемии в Китае не зафиксировали ни одного нового случая коронавируса

Впервые с начала пандемии в Китае не зафиксировали ни одного нового случая коронавируса (3 новости)

«В то же время в КНР отчитались о 28 новых бессимптомных случаев коронавирус»

В Китае впервые с начала эпидемии коронавируса за сутки не выявили ни одного нового случая заражения COVID-19. Об этом сообщает Нацкомиссия здравоохранения Китая.

Также не было зафиксировано ни одного умершего из-за болезни, но обнаружили двух человек с подозрением на коронавирус.

За сутки трех пациентов выписали из больницы, а из-под медицинского наблюдения освободили 252 человека.

Всего в Китае 82 971 заболевших коронавирусом, выздоровели - 78 258, а умерли - 4634.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Разработка вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд, считают во Всемирном банке.

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ТСН ТСН  ·  23.05.20, 06:15 В то же время в КНР отчитались о 28 новых бессимптомных случаев коронавирус.
Facenews Facenews  ·  23.05.20, 13:50 В Китае впервые с начала эпидемии за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР - передает FaceNews.ua.Кроме того, за…
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