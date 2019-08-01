Впервые с начала перемирия на Донбассе ранен украинский военный, - Минобороны (5 новостей) «С начала перемирия на Донбассе, которое началось 21 июля, впервые украинский военный получил ранение 1 августа. Об этом заявил пресс-секретарь…»

Боевики с начала суток 1 августа три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.1 августа на Донбассе один украинский военный получил ранение. Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны Максим Праута, сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 12.00 боевики три раза нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток.

"На луганском направлении опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Попасная после 5 часов утра были обстреляны со стороны оккупированного Молодежного из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. На донецком направлении с начала суток противник течение 15 минут вел огонь из пулеметов крупного калибра по позициям наших войск неподалеку Павлополя. Еще раз крупнокалиберные пулеметы оккупанты использовали во время 15-минутного обстрела защитников Красногоровки", рассказал он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала бессрочное прекращение огня на востоке Украины с полуночи 21 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности соблюдать это перемирие.

ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня на Донбассе с 0.01 до 16.00 21 июля.

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что единичные случаи нарушения перемирия пока нельзя назвать срывом договоренностей.