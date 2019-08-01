  1. Главная
  2. Новости
  3. Впервые с начала перемирия на Донбассе ранен украинский военный, - Минобороны
Гордон Гордон ·
· Министерство обороны · Режим прекращения огня · Военные · Ранение · Спикер
Впервые с начала перемирия на Донбассе ранен украинский военный, - Минобороны

Впервые с начала перемирия на Донбассе ранен украинский военный, - Минобороны (5 новостей)

«С начала перемирия на Донбассе, которое началось 21 июля, впервые украинский военный получил ранение 1 августа. Об этом заявил пресс-секретарь…»

Боевики с начала суток 1 августа три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.1 августа на Донбассе один украинский военный получил ранение. Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны Максим Праута, сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 12.00 боевики три раза нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток.

"На луганском направлении опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Попасная после 5 часов утра были обстреляны со стороны оккупированного Молодежного из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. На донецком направлении с начала суток противник течение 15 минут вел огонь из пулеметов крупного калибра по позициям наших войск неподалеку Павлополя. Еще раз крупнокалиберные пулеметы оккупанты использовали во время 15-минутного обстрела защитников Красногоровки", рассказал он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Министерство обороны выселяет санаторий «Лермонтовский»
Министерство обороны выселяет санаторий «Лермонтовский»

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала бессрочное прекращение огня на востоке Украины с полуночи 21 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности соблюдать это перемирие.

ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня на Донбассе с 0.01 до 16.00 21 июля.

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что единичные случаи нарушения перемирия пока нельзя назвать срывом договоренностей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Впервые с начала перемирия на Донбассе ранен украинский военный, - Минобороны»
Фото Впервые с начала перемирия на Донбассе ранен украинский военный, - Минобороны
Фото Украинский военный получил ранение на Донбассе - Минобороны
Фото С начала перемирия на Донбассе впервые получил ранение украинский военный, - Минобороны
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  01.08.19, 13:13 Один украинский военный получил ранение в четверг, 1 августа, в районе  проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщил спикер Минобороны Максим Праута на традиционном брифинге, сообщается на сайте…
Фокус Фокус  ·  01.08.19, 13:32 Украинский военный получил ранение в четверг, 1 августа, в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщил спикер Минобороны Максим Праута на брифинге, сообщается на сайте ведомства. "По…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.08.19, 13:45 От начала суток 1 августа до полудня пророссийские боевики трижды обстреляли украинские позиции. Один украинский военный получил ранения. Боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,…
Газета День Газета День  ·  01.08.19, 14:31 С начала перемирия на Донбассе, которое началось 21 июля, впервые украинский военный получил ранение 1 августа. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Максим Праута, сообщает пресс-служба ведомства.…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В украинский прокат выходит фильм &quot;Королева сердец&quot;

В украинский прокат выходит фильм "Королева сердец"
Амир Хан стал жертвой мошенника

Амир Хан стал жертвой мошенника
Россия в огне: эксперты придумали, как потушить масштабные пожары

Россия в огне: эксперты придумали, как потушить масштабные пожары
Ядерное оружие РФ вызывает большую тревогу в Европе, - Маас

Ядерное оружие РФ вызывает большую тревогу в Европе, - Маас
Нацсовет внепланово проверит пять каналов

Нацсовет внепланово проверит пять каналов
Супермодель Лаис Рибейро восхитила Сеть очаровательным нарядом

Супермодель Лаис Рибейро восхитила Сеть очаровательным нарядом
Минздрав планирует купить 500 тысяч вакцин от гриппа

Минздрав планирует купить 500 тысяч вакцин от гриппа
Шри-Ланка отменила для украинцев плату за визу

Шри-Ланка отменила для украинцев плату за визу
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.