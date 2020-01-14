Впервые в истории Каннского фестиваля жюри возглавит темнокожий (4 новости) «Спайк Ли когда-то получал здесь Гран-при. А теперь будет его и вручать»

Впервые в истории главой жюри на Каннском кинофестивале станет темнокожий режиссер. Об этом сообщает Deadline.

Президентом кинофестиваля станет режиссер Спайк Ли. Ранее в истории мероприятия не было прецедентов, чтобы его возглавлял темнокожий.

По словам самого Ли, Каннский фестиваль является самым важным кинофестивалем, и он имел важнейшее влияние на его режиссерскую карьеру. Мужчина отметил, Канны сделали его тем, кем он есть сейчас.

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Каннский фестиваль-2020 пройдет с 12-го по 23 мая во Франции. Других членов жюри фильмы-претенденты будут названы в середине апреля.

Спайк Ли известен по лентам Не пойман — не вор, 25-й час, Черный клановец, Олдбой, Малкольм Икс.

Ранее сообщалось, что церемония Оскара снова пройдет без ведущего. Также Корреспондент писал о том, что были названы главные претенденты на Оскар-2020.

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Обновлено в 14:57 Спайк Ли когда-то получал здесь Гран-при. А теперь будет его и вручать.