  1. Главная
  2. Новости
  3. Впервые в истории Каннского фестиваля жюри возглавит темнокожий
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:57
Впервые в истории Каннского фестиваля жюри возглавит темнокожий

Впервые в истории Каннского фестиваля жюри возглавит темнокожий (4 новости)

«Спайк Ли когда-то получал здесь Гран-при. А теперь будет его и вручать»

Впервые в истории главой жюри на Каннском кинофестивале станет темнокожий режиссер. Об этом сообщает Deadline.

Президентом кинофестиваля станет режиссер Спайк Ли. Ранее в истории мероприятия не было прецедентов, чтобы его возглавлял темнокожий.

По словам самого Ли, Каннский фестиваль является самым важным кинофестивалем, и он имел важнейшее влияние на его режиссерскую карьеру. Мужчина отметил, Канны сделали его тем, кем он есть сейчас.

Cмотрите фотогалерею: Президентом Каннского фестиваля впервые станет чернокожий

По харьковскому ТЦ бегал львенок
По харьковскому ТЦ бегал львенок

Каннский фестиваль-2020 пройдет с 12-го по 23 мая во Франции. Других членов жюри фильмы-претенденты будут названы в середине апреля.

Спайк Ли известен по лентам Не пойман — не вор, 25-й час, Черный клановец, Олдбой, Малкольм Икс.

Ранее сообщалось, что церемония Оскара снова пройдет без ведущего. Также Корреспондент писал о том, что были названы главные претенденты на Оскар-2020.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 14:57 Спайк Ли когда-то получал здесь Гран-при. А теперь будет его и вручать.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  14.01.20, 12:17 Жюри Каннского фестиваля впервые за 73-летнюю историю возглавит темнокожий президент. Им станет режиссер Спайк Ли, сообщает песс-служба фестиваля во вторник, 14 января. "Для меня Каннский фестиваль (кроме…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  14.01.20, 14:57 Спайк Ли когда-то получал здесь Гран-при. А теперь будет его и вручать.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наполи спокойно обыграл Перуджу в Кубке Италии

Наполи спокойно обыграл Перуджу в Кубке Италии
В Киев вернулись спасатели из Ирана: известны подробности крушения самолета МАУ в Иране

В Киев вернулись спасатели из Ирана: известны подробности крушения самолета…
Футболисты узнали, что сыграют против &quot;Реала&quot; и &quot;сошли с ума&quot;

Футболисты узнали, что сыграют против "Реала" и "сошли с ума"
Вероятному убийце Окуевой вынесли меру пресечения

Вероятному убийце Окуевой вынесли меру пресечения
Террористы Путина подло обстреляли позиции ВСУ: есть раненые

Террористы Путина подло обстреляли позиции ВСУ: есть раненые
Кипяток в ТРЦ Ocean Plaza: «Понастроили над теплоцентралями»

Кипяток в ТРЦ Ocean Plaza: «Понастроили над теплоцентралями»
Французского режиссера Кристофа Руджи арестовали за домогательства

Французского режиссера Кристофа Руджи арестовали за домогательства
Эксперт рассказал, почему Рада спешит принять закон о децентрализации

Эксперт рассказал, почему Рада спешит принять закон о децентрализации
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.