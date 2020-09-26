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Впервые в историю футбола арбитр назначил пенальти после финального свистка

Впервые в историю футбола арбитр назначил пенальти после финального свистка (3 новости)

«Впервые в истории использования VAR в чемпионате Англии»

В матче третьего тура чемпионата Англии между "Брайтоном" и "Манчестер Юнайтед" произошло историческое событие. Впервые после внедрения Системы видеопомощи арбитрам главный рефери матча Крис Кавана назначил пенальти после финального свистка.

На 90+7 минуте "МЮ" получил право на угловой. После подачи корнера Гарри Магуайр пробил головой, мяч чиркнул по руке защитника Нила Мопе и полетел в дальнюю девятку, откуда его головой вынес другой игрок "Брайтона".

Рефери этот момент не заметил и дал финальный свисток. Тем не менее, ассистент VAR подсказал рефери, что в последнем эпизоде матча было нарушении и после просмотра видеоповтора Кавана указал на "точку". Пенальти реализовал Бруну Фернандеш и принес Манчестер Юнайтед победу со счетом 3:2.

"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" - 2:3Голы: пенальти Мопе (40, пен), Марч (90+5) - Данк (43, аг), Рэшфорд (55), Бруну Фернандеш (90+7, пен)

"Брайтон": Райан, Уэбстер, Данк, Уайт, Лэмпти, Лаллана (Гросс, 75), Марч, Альсате...

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Sport.ua Sport.ua  ·  26.09.20, 18:03 Впервые в истории использования VAR в чемпионате Англии
Новый Регион Новый Регион  ·  26.09.20, 18:18 Система VAR решила судьбу матча уже после его окончания В матче третьего тура чемпионата Англии между "Брайтоном" и "Манчестер Юнайтед" произошло историческое событие. Впервые после
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