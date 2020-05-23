  1. Главная
  2. Новости
  3. Впервые за 30 лет: в США обсудили возможность испытать ядерную бомбу
Газета День Газета День ·
· США · Чиновники · Встреча
Впервые за 30 лет: в США обсудили возможность испытать ядерную бомбу

Впервые за 30 лет: в США обсудили возможность испытать ядерную бомбу (3 новости)

«По утверждению одного из собеседников газеты, ядерные испытания «могут оказаться полезными» на переговорах в рамках трехсторонней сделки по регулированию арсеналов…»

Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания впервые с 1992 года. Вопрос поднимался 15 мая на встрече чиновников из ведомств по вопросам и национальной безопасности.

Об этом 23 мая сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что из-за серьезных разногласий чиновники не смогли договориться о проведении испытания.

Один из собеседников заявил изданию, что обсуждения продолжаются. Другой источник отметил, что в конечном счете было решено принять другие меры в ответ на угрозы, которые исходят от Китая и России, но избегать возобновления ядерных испытаний.

В Совете национальной безопасности при Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Один из высокопоставленных предствителей Белого дома подчеркнул, что демонстрация "быстрого испытания" может дать США преимущество в переговорах о контроле над вооружениями, к которым Вашингтон хочет привлечь не только Россию, но и Китай.

По информации WP, ст...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  23.05.20, 17:19 По утверждению одного из собеседников газеты, ядерные испытания «могут оказаться полезными» на переговорах в рамках трехсторонней сделки по регулированию арсеналов крупнейших ядерных держав.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  23.05.20, 23:55 В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают проведение ядерных испытаний, которые могут стать первыми для страны с 1992 года. Об этом сообщает Washington Post.Читайте нас в Telegram: проверенные…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Минздраве рассказали, спасет ли загар на солнце от заражения коронавирусом

В Минздраве рассказали, спасет ли загар на солнце от заражения…
Из Турции в Одессу направился паром с эвакуированными украинцами

Из Турции в Одессу направился паром с эвакуированными украинцами
Team Secret стали чемпионами OGA Dota PIT 2020

Team Secret стали чемпионами OGA Dota PIT 2020
Ученые назвали даты окончания пандемии COVID-19 в странах-эпицентрах

Ученые назвали даты окончания пандемии COVID-19 в странах-эпицентрах
Владимир Остапчук подал запрос на психологическую экспертизу его бывшей

Владимир Остапчук подал запрос на психологическую экспертизу его бывшей
На Кіпрі вперше з початку пандемії не виявлено нових випадків Covid-19

На Кіпрі вперше з початку пандемії не виявлено нових випадків…
На Киевщине 16-летний подросток застрелил ветерана АТО

На Киевщине 16-летний подросток застрелил ветерана АТО
У депутатській групі Давиденка відкинули версію самогубства: його вбили

У депутатській групі Давиденка відкинули версію самогубства: його вбили
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.