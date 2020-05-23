Впервые за 30 лет: в США обсудили возможность испытать ядерную бомбу (3 новости) «По утверждению одного из собеседников газеты, ядерные испытания «могут оказаться полезными» на переговорах в рамках трехсторонней сделки по регулированию арсеналов…»

Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания впервые с 1992 года. Вопрос поднимался 15 мая на встрече чиновников из ведомств по вопросам и национальной безопасности.

Об этом 23 мая сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что из-за серьезных разногласий чиновники не смогли договориться о проведении испытания.

Один из собеседников заявил изданию, что обсуждения продолжаются. Другой источник отметил, что в конечном счете было решено принять другие меры в ответ на угрозы, которые исходят от Китая и России, но избегать возобновления ядерных испытаний.

В Совете национальной безопасности при Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Один из высокопоставленных предствителей Белого дома подчеркнул, что демонстрация "быстрого испытания" может дать США преимущество в переговорах о контроле над вооружениями, к которым Вашингтон хочет привлечь не только Россию, но и Китай.

По информации WP, ст...