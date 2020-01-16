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УНН УНН · · Обновлено в 10:44
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Впервые женщина заняла высокий дипломатический пост в Ватикане

Впервые женщина заняла высокий дипломатический пост в Ватикане (5 новостей)

«66-летняя Франческа Ди Джованни фактически будет одним из замов главы МИДа»

"Франциск в среду назначил Франческу Ди Джованни, 27-летнюю гражданку Ватикана, заместителем офиса многосторонних дел. В этой роли она будет отвечать за создание подразделения, координирующего отношения Святого Престола с Организацией Объединенных Наций и другими межправительственными организациями", - говорится в сообщении.

Франциск также призвал к тому, чтобы в Ватикане и в целом в католической церкви женщины играли более важную роль в принятии решений.

Позже 66-летняя Ди Джованни рассказала СМИ Ватикана, что назначение Франциска свидетельствует о его внимании к женщинам, и она согласилась с утверждением Папы Римского, что женщины обладают определенными способностями как миротворцы, посредники и целители.

Как сообщалось в УНН, бывший Папа Римский Бенедикт XVI просил убрать свое имя из обложки книги о целибате.

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Обновлено в 10:28 Франциск также призвал к тому, чтобы в Ватикане и в целом в католической церкви женщины играли более важную роль в принятии решений.

Обновлено в 10:44 Папа Римский Франциск впервые назначил женщину, итальянского юриста Франческу Ди Джованни, на руководящую должность в Государственном секретариате Ватикана.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  16.01.20, 08:54 66-летняя Франческа Ди Джованни фактически будет одним из замов главы МИДа.
Фокус Фокус  ·  16.01.20, 09:22   Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на должность в Государственном секретариате (министерстве иностранных дел) Ватикана. Об этом сообщил Vatican News. 66-летняя Франческа Ди Джованни будет…
MIGnews MIGnews  ·  16.01.20, 10:44 Папа Римский Франциск впервые назначил женщину, итальянского юриста Франческу Ди Джованни, на руководящую должность в Государственном секретариате Ватикана.
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