  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Врач: Многим освобожденным из плена некуда идти после выписки
Общество
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 22:01
Врач: Многим освобожденным из плена некуда идти после выписки

Врач: Многим освобожденным из плена некуда идти после выписки (7 новостей)

«Большинство пациентов выпишут в течение недели»

Врачи клиники "Феофания" готовы выписать более 90% возвратившихся из плена ОРДЛО украинцев, однако у большинства из них нет жилья. Об этом сообщил заместитель главного врача Андрей Строкань, передает Liga.net.

"Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи этой категории пациентов, поскольку у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача: решить эти проблемы. Следующий этап решит и закроет его после выписки из "Феофании", – сказал он.

В клинике утверждают, что врачи почти полностью выполнили свою работу. Критических проблем со здоровьем у освобожденных украинцев нет.

В больнице до сих пор находятся 60 освобожденных украинцев, которые вернулись домой в результате обмена удерживаемых лиц. Для пациентов уже провели практически весь комплекс лабораторных и инструментальных исследований, запланированы некоторые узкоспециализированные исследования.

В кафе Мариуполя произошел погром, избиты посетители
В кафе Мариуполя произошел погром, избиты посетители

Обновлено в 20:39 По состоянию на четверг в "Феофании" находятся 60 человек.

Обновлено в 22:01 Украинцам, которые после освобождения из ОРДЛО находятся в больнице "Феофания", преимущественно некуда возвращаться после выписки.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  02.01.20, 15:47 Врачи готовы в течение недели выписать почти 90% освобожденных пленных, однако у большинства из них нет жилья. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель главврача Феофании Андрей Строкань."Большая…
Украинская правда Украинская правда  ·  02.01.20, 16:15 В течение ближайшей недели врачи готовы выписать 90% освобожденных из ОРДЛО украинских пленных, однако у большинства из них нет жилья.
Факты Факты  ·  02.01.20, 17:49 Большинство пациентов выпишут в течение недели
Главред Главред  ·  02.01.20, 18:09 Большинству украинцев, которых освободили из плена боевиков, некуда идти после выписки из больницы. В такой нелегкой ситуации оказались около 90% бывших узников. "Большая нагрузка падает на социальные...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.01.20, 20:39 По состоянию на четверг в "Феофании" находятся 60 человек.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.01.20, 22:01 Украинцам, которые после освобождения из ОРДЛО находятся в больнице "Феофания", преимущественно некуда возвращаться после выписки.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Справа Шеремета: з Кузьменко проводять слідчий експеримент – адвокат назвав ці дії незаконними

Справа Шеремета: з Кузьменко проводять слідчий експеримент – адвокат назвав…
Врач: Многим освобожденным из плена некуда идти после выписки

Врач: Многим освобожденным из плена некуда идти после выписки
В деле Шеремета проводят следственный эксперимент - адвокат

В деле Шеремета проводят следственный эксперимент - адвокат
Освобожденный из плена боевиков журналист Асеев снял баннер в свою поддержку: фото

Освобожденный из плена боевиков журналист Асеев снял баннер в свою…
33-летний таинственный мужчина: У Леди Гаги - новый роман

33-летний таинственный мужчина: У Леди Гаги - новый роман
В Киеве &quot;скорая&quot; не могла проехать на вызов из-за припаркованного авто и произошла драка

В Киеве "скорая" не могла проехать на вызов из-за припаркованного…
Не обойдется без &quot;сюрпризов&quot;: синоптик рассказала, какой погоды ждать на Рождество

Не обойдется без "сюрпризов": синоптик рассказала, какой погоды ждать на…
Актрису Молли Фицджеральд арестовали за жестокое убийство мамы, – СМИ

Актрису Молли Фицджеральд арестовали за жестокое убийство мамы, – СМИ
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Международный аэропорт Багдада попал под ракетный обстрел

Международный аэропорт Багдада попал под ракетный обстрел
&quot;Бойтесь необдуманных растрат&quot;: советы и прогнозы экстрасенса на 2020 год

"Бойтесь необдуманных растрат": советы и прогнозы экстрасенса на 2020 год
Россия удерживает 89 человек по обвинению в терроризме в Крыму

Россия удерживает 89 человек по обвинению в терроризме в Крыму
Звезды, повесившие бутсы на гвоздь в 2019-м

Звезды, повесившие бутсы на гвоздь в 2019-м
Одним динозавром меньше: ученые усомнились в существовании нанотиранов

Одним динозавром меньше: ученые усомнились в существовании нанотиранов
На задний случай: психологи рассказали, почему мужчины хотят анального секса

На задний случай: психологи рассказали, почему мужчины хотят анального секса
Вероятные виновницы пожара в немецком зоопарке сами пришли в полицию

Вероятные виновницы пожара в немецком зоопарке сами пришли в полицию
По делу Шеремета провели следственный эксперимент с Кузьменко

По делу Шеремета провели следственный эксперимент с Кузьменко
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.