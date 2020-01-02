Врач: Многим освобожденным из плена некуда идти после выписки (7 новостей) «Большинство пациентов выпишут в течение недели»

Врачи клиники "Феофания" готовы выписать более 90% возвратившихся из плена ОРДЛО украинцев, однако у большинства из них нет жилья. Об этом сообщил заместитель главного врача Андрей Строкань, передает Liga.net.

"Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи этой категории пациентов, поскольку у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача: решить эти проблемы. Следующий этап решит и закроет его после выписки из "Феофании", – сказал он.

В клинике утверждают, что врачи почти полностью выполнили свою работу. Критических проблем со здоровьем у освобожденных украинцев нет.

В больнице до сих пор находятся 60 освобожденных украинцев, которые вернулись домой в результате обмена удерживаемых лиц. Для пациентов уже провели практически весь комплекс лабораторных и инструментальных исследований, запланированы некоторые узкоспециализированные исследования.

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Обновлено в 20:39 По состоянию на четверг в "Феофании" находятся 60 человек.

Обновлено в 22:01 Украинцам, которые после освобождения из ОРДЛО находятся в больнице "Феофания", преимущественно некуда возвращаться после выписки.