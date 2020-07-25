Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса в 48 лет (17 новостей) «Мужчина не смог побороть вирус»

Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от коронавируса. Ему было 48 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Вирус поразил 70 процентов легких Худаева. Он находился под аппаратом искусственного дыхания.

"Коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - сообщили в пресс-службе.

Более 20 лет Худаев был врачом харьковского "Металлиста", в сборной - с 2016-го ( также работал в главной команде в 2010-м).

"От имени президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, главного тренера Национальной Команды Андрея Шевченко и всей футбольной семьи Украины выражаем глубочайшие соболезнования семье. Вся Национальная Команда в великой скорби", - говорится в сообщении.

Обновлено в 00:19 Футбольному медику было 48 лет. Он находился под аппаратом искусственного дыхания, поскольку 70% его легких были поражены инфекцией нового типа, указано в сообщении.

Обновлено в 00:34 Медики боролись за жизнь 48-летнего врача сборной Украины по футболу Антона Худаева до последнего, он находился под аппаратом искусственного дыхания, но сегодня вечером его сердце не выдержало.