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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 00:34
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Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса в 48 лет

Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса в 48 лет (17 новостей)

«Мужчина не смог побороть вирус»

Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от коронавируса. Ему было 48 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Вирус поразил 70 процентов легких Худаева. Он находился под аппаратом искусственного дыхания.

"Коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - сообщили в пресс-службе.

Более 20 лет Худаев был врачом харьковского "Металлиста", в сборной - с 2016-го ( также работал в главной команде в 2010-м).

"От имени президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, главного тренера Национальной Команды Андрея Шевченко и всей футбольной семьи Украины выражаем глубочайшие соболезнования семье. Вся Национальная Команда в великой скорби", - говорится в сообщении.

Обновлено в 00:19 Футбольному медику было 48 лет. Он находился под аппаратом искусственного дыхания, поскольку 70% его легких были поражены инфекцией нового типа, указано в сообщении.

Обновлено в 00:34 Медики боролись за жизнь 48-летнего врача сборной Украины по футболу Антона Худаева до последнего, он находился под аппаратом искусственного дыхания, но сегодня вечером его сердце не выдержало.

ФОТО К НОВОСТИ: «Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса в 48 лет»
Фото Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса в 48 лет
Фото Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
Фото Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса в возрасте 48 лет
Фото Врач сборной Украины по футболу скончался от COVID-19
Фото Врач сборной Украины по футболу умер из-за коронавируса
Фото Врач сборной Украины по футболу умер из-за коронавируса
Фото Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
Фото Врач сборной Украины по футболу умер от COVID-19
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Страна.ua Страна.ua  ·  25.07.20, 23:50 ...
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.07.20, 00:19 Врач национальной команды Украины по футболу Антон Худаев умер от коронавируса. Об этом сообщил пресс-центр Украинской ассоциации футбола в Facebook в субботу, 25 июля. Футбольному медику было 48 лет.…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.07.20, 00:34 Медики боролись за жизнь 48-летнего врача сборной Украины по футболу Антона Худаева до последнего, он находился под аппаратом искусственного дыхания, но сегодня вечером его сердце не выдержало.
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