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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 12:00
· Челси
Вратарь "Челси" Тибо Куртуа перешел в мадридский "Реал"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа перешел в мадридский "Реал" (5 новостей)

«Бельгиец продолжит карьеру в Испании»

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 августа.

Реал и Челси согласовали обмен звезд

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа перешел в Реал. В то же время в обратном направлении поехал полузащитник Матео Ковачич, который стремился покинуть Бернабеу.

Теперь с новичком мадридцев будет конкурировать наш Андрей Лунин, который довольно неожиданно не сыграл против Ромы в спарринге. Реал продолжает интриговать будущим украинца – он может остаться в клубе резервным кипером или пойдет в аренду в другой испанский клуб.

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Кепа установил рекорд

Чтобы компенсировать потерю Куртуа Челси выплатил Атлетику клаусулу Кепы. Позже Атлетик подтвердил активацию опции выкупа в размере 80 млн евро.

Кепа Арризабалага заключил с "синими" 7-летний контракт. После переезда в Лондон молодой испанец сенсационно вышел в лидеры списка топ-10 самых дорогих голкиперов в истории.

Другие топ-события

Греческий ПАОК Хачериди и Шахова феерично обыграл Спартак в квалификации Лиги чемпионов. Австрийский Зальцбург разгромил македонскую Шкендию, а Селтик не сумел удержать победу над АЕКом.

Один из лидеров Тоттенхэма Кристиан Эриксен попал в трансферный шорт-лист Реала. Также мадридцы готовы предложить Модричу новый контракт и нашли двух кандидатов на замену Ковачичу.

Украинский хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко в четверг перейдет в Вулверхэмптон. Также форвард Шахтера Густаво Бланко Лещук стал игроком Малаги на правах аренды.

Обновлено в 11:09 Футболист хочет быть ближе к своим детям.

Обновлено в 12:00 Бельгиец продолжит карьеру в Испании.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  09.08.18, 09:13 Тибо Куртуа Мадридский «Реал» подтвердил переход бельгийского голкипера-легионера «Челси» Тибо Куртуа. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале...
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  09.08.18, 09:48 В мадридский "Реал" перешел бельгийский голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа
ТСН ТСН  ·  09.08.18, 11:09 Футболист хочет быть ближе к своим детям.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.08.18, 12:00 Бельгиец продолжит карьеру в Испании.
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