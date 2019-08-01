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Все будет очень быстро. Новый состав Кабмина будет сформирован в первые дни работы Рады, - Герус

Все будет очень быстро. Новый состав Кабмина будет сформирован в первые дни работы Рады, - Герус (4 новости)

«Андрей Герус считает, что новый состав Кабмина будет сформирован в первый или второй день работы парламента»

Новый состав Кабинета министров сформируют в первые дни работы парламента. В то же время политсилы, которые хотят войти в коалицию, должны договориться в августе.

Парламент проведет первое заседание в "первых числах сентября", так считает представитель Президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус в эфире "1+1".

Герус отмечает – времени совсем немного, поэтому "все будет очень быстро".

Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы парламента. Я в этом убежден, – сказал Герус.

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Герус отметил, что те политсилы, которые хотят войти в будущую коалицию, могут в течение августа достичь ряда договоренностей, чтобы не терять время потом.

"Нужны в стране быстрые изменения, чтобы общество чувствовало положительный эффект от реформ, которые нужно быстро проводить", – добавил он.

При этом представитель Президента Украины отметил, что каждый день будут приниматься быстрые решения и шаги для того, чтобы двигаться вперед.

Как формируется Кабинет Министров Украины / Инфографика 24 канала

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.08.19, 09:24 Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус убежден, что новый состав правительства будет сформирован в первые дни работы Верховной Рады.
Телеграф Телеграф  ·  01.08.19, 09:58 Андрей Герус считает, что новый состав Кабмина будет сформирован в первый или второй день работы парламента.
Главред Главред  ·  01.08.19, 10:53 Новый состав правительства будет сформирован в первые дни работы Верховной Рады, заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус. "Все будет очень быстро. Думаю, новый...
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