Все будет очень быстро. Новый состав Кабмина будет сформирован в первые дни работы Рады, - Герус

Новый состав Кабинета министров сформируют в первые дни работы парламента. В то же время политсилы, которые хотят войти в коалицию, должны договориться в августе.
Парламент проведет первое заседание в "первых числах сентября", так считает представитель Президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус в эфире "1+1".
Герус отмечает – времени совсем немного, поэтому "все будет очень быстро".
Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы парламента. Я в этом убежден, – сказал Герус.
Герус отметил, что те политсилы, которые хотят войти в будущую коалицию, могут в течение августа достичь ряда договоренностей, чтобы не терять время потом.
"Нужны в стране быстрые изменения, чтобы общество чувствовало положительный эффект от реформ, которые нужно быстро проводить", – добавил он.
При этом представитель Президента Украины отметил, что каждый день будут приниматься быстрые решения и шаги для того, чтобы двигаться вперед.
Как формируется Кабинет Министров Украины / Инфографика 24 канала