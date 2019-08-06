Все трейдеры подтверждают стабильность цен на дизтопливо, - Герус (7 новостей) «Андрей Герус заявил о том, что причины для роста цен на дизтопливо отсуствуют»

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус заявил, что не видит причин для роста цен на дизтопливо и нефтепродукты в стране. Об этом он заявил на брифинге по вопросу сохранения энергетической независимости Украины в Министерстве инфраструктуры, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина".

"Все трейдеры подтверждают стабильность цен, никакого роста нет, и тем более нет повода для роста цен в розничных сетях. На прошлой неделе и даже вчера мы наблюдали снижение цен на сжиженный газ, несмотря на введенные спецпошлины", - сказал Герус.

Герус сообщил, что проблемой может стать логистика, однако, по его словам, "Укрзализныця" готова предоставить дополнительные цистерны и оперативно обрабатывать грузы.

Ранее сообщалось, что Кабмин ввел спецпошлину на импорт из России дизтоплива и сжиженного газа.

Обновлено в 15:57 По его словам, введение спецпошлин не вызовет дефицита нефтепродуктов на рынке Украины.

Обновлено в 16:14 Поставки дизельного топлива из России в Украину сократятся в 2 раза в то время, как дизтопливо продолжает падать в цене. Об этом на брифинге сообщил представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус, передают Українськi Новини. "В целом поставки дизтоплива из России сократятся в 2 раза",