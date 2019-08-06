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Экономика и финансы
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 16:14
· Кабинет Министров Украины · Брифинг
Все трейдеры подтверждают стабильность цен на дизтопливо, - Герус

Все трейдеры подтверждают стабильность цен на дизтопливо, - Герус (7 новостей)

«Андрей Герус заявил о том, что причины для роста цен на дизтопливо отсуствуют»

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус заявил, что не видит причин для роста цен на дизтопливо и нефтепродукты в стране. Об этом он заявил на брифинге по вопросу сохранения энергетической независимости Украины в Министерстве инфраструктуры, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина". 

"Все трейдеры подтверждают стабильность цен, никакого роста нет, и тем более нет повода для роста цен в розничных сетях. На прошлой неделе и даже вчера мы наблюдали снижение цен на сжиженный газ, несмотря на введенные спецпошлины", - сказал Герус.

Герус сообщил, что проблемой может стать логистика, однако, по его словам, "Укрзализныця" готова предоставить дополнительные цистерны и оперативно обрабатывать грузы.

Ранее сообщалось, что Кабмин ввел спецпошлину на импорт из России дизтоплива и сжиженного газа.

Обновлено в 15:57 По его словам, введение спецпошлин не вызовет дефицита нефтепродуктов на рынке Украины.

Обновлено в 16:14 Поставки дизельного топлива из России в Украину сократятся в 2 раза в то время, как дизтопливо продолжает падать в цене. Об этом на брифинге сообщил представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус, передают Українськi Новини. "В целом поставки дизтоплива из России сократятся в 2 раза",

ФОТО К НОВОСТИ: «Все трейдеры подтверждают стабильность цен на дизтопливо, - Герус»
Фото Причин для роста цен на дизтопливо нет - Герус
Фото Герус: Причин для роста цен на дизтопливо и нефтепродукты нет
Фото Герус: Все трейдеры подтверждают стабильность цен
Фото Поставки дизтоплива из России сократятся в 2 раза, - Герус
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.08.19, 14:54 Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрй Герус не видит причин для роста цен на дизтопливо и нефтепродукты в стране.
Капитал Капитал  ·  06.08.19, 15:13 Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрй Герус не видит причин для роста цен на дизтопливо и нефтепродукты в стране. Об этом он заявил на брифинге…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.08.19, 15:18 Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрй Герус не видит причин для роста цен на дизтопливо и нефтепродукты в стране, несмотря на введенные спецпошлины.
Телеграф Телеграф  ·  06.08.19, 15:25 Андрей Герус заявил о том, что причины для роста цен на дизтопливо отсуствуют.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.08.19, 15:57 По его словам, введение спецпошлин не вызовет дефицита нефтепродуктов на рынке Украины.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  06.08.19, 16:14 Поставки дизельного топлива из России в Украину сократятся в 2 раза в то время, как дизтопливо продолжает падать в цене. Об этом на брифинге сообщил представитель Президента в Кабинете Министров Андрей…
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