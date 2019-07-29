  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Все вопросы решаются довольно жестко: в ОБСЕ раскритиковали закон об украинском языке
Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 12:26
Все вопросы решаются довольно жестко: в ОБСЕ раскритиковали закон об украинском языке

Все вопросы решаются довольно жестко: в ОБСЕ раскритиковали закон об украинском языке (4 новости)

«В понедельник, 29 июля, верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер раскритиковал закон об украинском языке»

Украинские власти имеют право говорить об украинском языке как о государственном, однако в новом языковом законе ничего не говорится о защите языков нацменьшинств, заявил Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер в интервью российскому издания "Известия" заявил, что в принятом в Украине языковом законе ничего не говорится о защите языков нацменьшинств, а значит закон нужно привести в соответствие с лучшими международными практиками.

"Одна из сегодняшних проблем реализация рекомендаций Совета Европы. К примеру, это касается разделения между языками Евросоюза и всеми остальными. Такая классификация говорит о том, что по отношению к разным нацменьшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации", отметил Заньер.

По его словам, до одобрения закона офис Верховного комиссара вел активные консультации с парламентскими комитетами Верховной Рады Украины, и сейчас работает над устранением "некоторых искажений" в законе.

"Для начала подчеркну, что Киев имеет право говорить об украинском языке как о государственном. Однако здесь возникают три повода для беспокойства. Во-первых, в законе ничего не говорится о защите языков нацменьшинств. Мы работаем с Министерством культуры [Украины] над некоторыми изменениями, которые должны появиться в документе и учесть в том числе роль русского языка. Во-вторых, все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко не через систему стимулов и поощрений, которую мы хотели бы видеть, а через наказание. Это, кстати, касается не только Украины. В-третьих, закон был принят без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств. В этом смысле сейчас было бы хорошо создать механизм систематического взаимодействия, который бы позволил принимать во внимание озабоченность нацменьшинств", подчеркнул комиссар по делам нацменьшинств.

Позиция по непоставкам воды в Крым является правильной и верной, - постпред…
Позиция по непоставкам воды в Крым является правильной и верной, - постпред…

Он добавил, что изменение законов является прерогативой национального парламента.

"В них есть некоторые аспекты, которые необходимо дополнить, обеспечив право нацменьшинств на образование, или урегулировать. Это можно сделать множеством способов. К примеру, одобрив документы, которые привели бы закон в соответствие с лучшими международными практиками", сказал Заньер.

Отвечая на вопрос, каким образом мог бы решаться языковой вопрос между правительством Украины и русскоязычным Донбассом, комиссар ответил: "Стороны должны сами попытаться решить эту проблему в процессе переговоров".

25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. "За" проголосовали 278 депутатов. 15 мая закон подписал президент. 16 июля он вступил в силу.

Закон предусматривает, что украинский единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Отдельные положения закона будут вступать в силу вплоть до 2024 года.

18 мая представитель

Обновлено в 12:26 Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в Украине был принят без учета мнения национальных меньшинств

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  29.07.19, 07:12 В ОБСЕ установили, что закон Украины об украинском языке был принят без учета мнения национальных меньшинств, более того, он предполагает систему наказаний, что является довольно жестким подходом в вопросе…
MIGnews MIGnews  ·  29.07.19, 09:25 В понедельник, 29 июля, верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер раскритиковал закон об украинском языке.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  29.07.19, 12:26 Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в Украине был принят без учета мнения национальных меньшинств
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Украина в этом году может закупить большую партию оружия из США, - Чалый

Украина в этом году может закупить большую партию оружия из…
У Зеленского поставили точку в вопросе с поставками воды в Крым

У Зеленского поставили точку в вопросе с поставками воды в…
&quot;Коалиция уже есть&quot; - представитель Зеленского

"Коалиция уже есть" - представитель Зеленского
Для эффективной работы правительства стоит сократить количество министров – Данилюк

Для эффективной работы правительства стоит сократить количество министров – Данилюк
Все вопросы решаются довольно жестко: в ОБСЕ раскритиковали закон об украинском языке

Все вопросы решаются довольно жестко: в ОБСЕ раскритиковали закон об…
Новая Рада может изменить состав ЦИК, - Слипачук

Новая Рада может изменить состав ЦИК, - Слипачук
Новый парламент может изменить состав ЦИК – Слипачук

Новый парламент может изменить состав ЦИК – Слипачук
Выборы в Раду: еще один округ пересчитает голоса

Выборы в Раду: еще один округ пересчитает голоса
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Командира взвода Нацгвардии, который избил солдата до полусмерти, отпустили домой

Командира взвода Нацгвардии, который избил солдата до полусмерти, отпустили домой
Подозрения на судей Окружного админсуда Киева поступили на подпись к замгенпрокурору

Подозрения на судей Окружного админсуда Киева поступили на подпись к…
Официально: Днепр-1 подписал экс-звезду Металлиста

Официально: Днепр-1 подписал экс-звезду Металлиста
Стало известно, какой нужный объем воды подходит для похудение

Стало известно, какой нужный объем воды подходит для похудение
Повышенная температура после вакцинации от дифтерии является нормальным явлением - медик

Повышенная температура после вакцинации от дифтерии является нормальным явлением -…
&quot;Рыжики&quot;: Слава Каминская умилила нежным фото с сыном

"Рыжики": Слава Каминская умилила нежным фото с сыном
Климкин сообщил, что Меркель смотрела эпизоды сериала &quot;Слуга народа&quot;

Климкин сообщил, что Меркель смотрела эпизоды сериала "Слуга народа"
Глубокое декольте и чувственные позы: Моника Беллуччи снялась для французского глянца

Глубокое декольте и чувственные позы: Моника Беллуччи снялась для французского…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.