Все выпускники с 2021 года будут сдавать обязательный экзамен по математике

В Украине с 2021 года все выпускники в обязательном порядке будут сдавать экзамен по математике. Ранее такое решение приняли в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО). Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом в парламенте во время часа вопросов к правительству заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. «С 2021 года мы планируем ввести обязательный экзамен по математике для всех выпускников», — отметила она и добавила: «Это значит, что выпускники девятых классов этого года будут готовиться к такому экзамену». По ее словам, экзамен будет двухуровневым — подтверждающий базовые знания и углубленные. Между тем, ранее в Грузии депутаты отменили выпускные экзамены в школах.

Обновлено в 14:02 Министерство исходит из того, что базовые математические навыки необходимы каждому человеку. Все выпускники украинских школ с 2021 года должны будут сдавать обязательный экзамен по математике. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. "С 2021 года мы планируем…

Обновлено в 14:36 Гриневич раскрыла детали нововведения