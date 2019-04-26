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Общество
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 14:36
· Выпускной экзамен · Математика · Выпускной
Все выпускники с 2021 года будут сдавать обязательный экзамен по математике

Все выпускники с 2021 года будут сдавать обязательный экзамен по математике (7 новостей)

«Гриневич раскрыла детали нововведения»

В Украине с 2021 года все выпускники в обязательном порядке будут сдавать экзамен по математике. Ранее такое решение приняли в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО). Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом в парламенте во время часа вопросов к правительству заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. «С 2021 года мы планируем ввести обязательный экзамен по математике для всех выпускников», — отметила она и добавила: «Это значит, что выпускники девятых классов этого года будут готовиться к такому экзамену». По ее словам, экзамен будет двухуровневым — подтверждающий базовые знания и углубленные. Между тем, ранее в Грузии депутаты отменили выпускные экзамены в школах.

Обновлено в 14:02 Министерство исходит из того, что базовые математические навыки необходимы каждому человеку. Все выпускники украинских школ с 2021 года должны будут сдавать обязательный экзамен по математике. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. "С 2021 года мы планируем…

Обновлено в 14:36 Гриневич раскрыла детали нововведения

ФОТО К НОВОСТИ: «Все выпускники с 2021 года будут сдавать обязательный экзамен по математике»
Фото Экзамен по математике будет обязательным для всех выпускников украинских школ с 2021 года
Фото Все выпускники с 2021 года будут сдавать обязательный экзамен по математике
Фото Гриневич намерена сделать обязательным выпускной экзамен по математике
Фото В Украине экзамен по математике станет обязательным для всех выпускников
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.04.19, 11:14 Все выпускники украинских школ с 2021 года будут сдавать обязательный экзамен по математике, анонсировала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
Факты Факты  ·  26.04.19, 11:49 Экзамен для выпускников планируют сделать двухуровневым
Телеграф Телеграф  ·  26.04.19, 11:55 Лилия Гриневич сообщила, что с 2021 года Министерство образования и науки Украины планирует ввести обязательный экзамен по математике для всех выпускников.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комментарии Комментарии  ·  26.04.19, 14:02 Министерство исходит из того, что базовые математические навыки необходимы каждому человеку. Все выпускники украинских школ с 2021 года должны будут сдавать обязательный экзамен по математике. Об этом…
Обозреватель Обозреватель  ·  26.04.19, 14:36 Гриневич раскрыла детали нововведения
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