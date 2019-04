Все вышло из-под контроля, – Бритни Спирс впервые после госпитализации записала видеообращение

Певица Бритни Спирс вышла из психиатрической лечебницы и записала первое обращение, адресованное своим поклонникам. В видео она призвала их уважать ее частную жизнь. Ролик был опубликован на ее Instagram-странице и набрал за считанные часы почти 4,5 миллиона просмотров.

В обращении Спирс попыталась успокоить своих поклонников и уверить, что она стойко противостоит тем проблемам, с которыми столкнулась в последние месяцы.

"Все хорошо, моя семья прошла через серьезный стресс и переживания, поэтому мне просто нужно было время, чтобы разобраться со всем этим, не волнуйтесь, я скоро вернусь... Сейчас мне нужно немного уединения, чтобы справиться со всеми вещами, которые жизнь дает мне на пути", - отметила артистка.

Она также подчеркнула, что не стоит доверять всем материалам, которые в последнее время о ней публикуют.

Генсек ОБСЕ выступает за отправку на Донбасс совместного миротворческого…

Переглянути цей допис в Instagram I wanted to say hi, because things that are being said have just gotten out of control!!! Wow!!! There’s rumors, death threats to my family and my team, and just so many things crazy things being said. I am trying to take a moment for myself, but everything that’s happening is just making it harder for me. Don’t believe everything you read and hear. These fake emails everywhere were crafted by Sam Lutfi years ago... I did not write them. He was pretending to be me and communicating with my team with a fake email address. My situation is unique, but I promise I’m doing what’s best at this moment

Обновлено в 12:24 Певица Бритни Спирс вышла из психиатрической лечебницы и записала первое обращение, адресованное своим поклонникам. Ролик был опубликован на ее Instagram. За считанные часы ролик набрал почти 4,5 миллиона просмотров. В обращении Спирс попыталась успокоить своих поклонников и уверить, что она…

Обновлено в 14:00 Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Britney Spears (@britneyspears) 23 Апр 2019 в 6:30 PDTБритни Спирс обратилась к фанатам Певица Бритни Спирс вышла из психиатрической лечебницы и записала первое обращение, адресованное своим поклонникам.В видео она призвала их уважать ее частную жизнь.