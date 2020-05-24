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Всех прибывающих в Крым будут помещать в обсерваторы за их счет

Всех прибывающих в Крым будут помещать в обсерваторы за их счет (3 новости)

«Людей, бесцельно приезжающих в Крым, будут помещать в обсерваторы за их же деньги. Об этом заявил так называемых глава аннексированного…»

Прибывающих в Крым жителей других регионов будут помещать в обсерваторы за свой счет до снятия введенных из-за коронавируса ограничений.

Об этом заявил так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов, пишет российский «Интерфакс».

«Граждане из других субъектов РФ, которые едут бесцельно, по личным вопросам, должны помещаться в обсерватор за свой счет. Если не готовы оплатить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе, исковые требования должны направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму», — заявил он.

Аксенов объяснил такое решение дополнительной нагрузкой на органы и систему здравоохранения, призвав желающих посещать полуостров «не создавая проблем» и «уважая друг друга».

В то же время сумму, которую придется заплатить помещенным в обсерватор, Аксенов не назвал.

В аннексирована Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Болезнь COVID-19 подтвердили в регионе в 340 человек, девять пациентов умерли от осложнений.

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.05.20, 12:42 В Крыму всех тех, кто "бесцельно" приезжает в регион, будут помещать в обсерваторы. За это люди должны будут платить из собственного кармана. Об этом заявил председатель оккупационной администрации Крыма…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.05.20, 14:22 Людей, "бесцельно" приезжающих в Крым, будут помещать в обсерваторы за их же деньги. Об этом заявил так называемых "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов, передают РИА Новости в воскресенье, 24…
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