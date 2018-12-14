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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 13:44
· Церковь · Филарет
Вселенский патриарх просил глав УАПЦ и УПЦ КП не выдвигаться на пост

Вселенский патриарх просил глав УАПЦ и УПЦ КП не выдвигаться на пост (8 новостей)

«Вселенский патриарх Варфоломей призывал патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария не выдвигаться на должность предстоятеля объединенной украинской православной…»

Вселенский патриарх Варфоломей лично просил предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария не выдвигаться на пост главы новой церкви на Объединительном соборе УПЦ.

Об этом митрополит Макарий рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Мне не важно, кто будет избран. Я фактически еще не определился, за кого я буду голосовать, еще кандидатов нет", – отметил он.

Священнослужитель напомнил, что ранее уже обещал не выставлять свою кандидатуру на главу Единой поместной церкви.

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Бог мне мысль такую хорошую прислал, потому что уже в октябре пришло письмо с подписью Вселенского патриарха, мне пришло и, наверное, патриарху Филарету, чтобы мы не становились на голосование – ни один, ни другой, –отметил Макарий.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. 5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Последние от участия отказываются.

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Обновлено в 13:21 Макарий напомнил, что ранее уже обещал не выставлять свою кандидатуру на главу Единой поместной церкви, - пишет "Радіо Свобода". "Мне не зависит кто будет выбран. Я фактически еще не определился, за кого я буду голосовать, еще кандидатов нет", - отметил…

Обновлено в 13:44 При этом он добавил, что украинские архиереи и священнослужители должны готовиться к вхождению в "правовое, каноническое поле, которого мы, я признаюсь сам за себя, не очень придерживались".

ФОТО К НОВОСТИ: «Вселенский патриарх просил глав УАПЦ и УПЦ КП не выдвигаться на пост»
Фото Варфоломей просил Макария и Филарета не выдвигаться на пост главы новой церкви
Фото Мирополит УАПЦ Макарий заявил, что Вселенский патриарх просил его не выдвигать свою кандидатуру на пост главы новой поместной церкви
Фото Вселенский патриарх просит Макария и Филарета не высовываться на пост главы Поместной церкви
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Depo.ua Depo.ua  ·  14.12.18, 10:54 Об этом сообщил глава Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий в интервью " Радио Свобода ", информирует Depo . ua . "Мы подписали обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении…
РБК Украина РБК Украина  ·  14.12.18, 11:13 Вселенский патриарх Варфоломей лично просил предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария на Объединительном соборе не выдвигаться…
Хвиля Хвиля  ·  14.12.18, 11:27 Вселенский патриарх Варфоломей призывал патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария не выдвигаться на должность предстоятеля объединенной украинской православной церкви. Об этом рассказал глава…
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Гордон Гордон  ·  14.12.18, 13:11 Если российский президент Владимир Путин не примет решение вывести свои войска с востока Украины, прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата там будет еще меньше, убежден митрополит…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  14.12.18, 13:21 Вселенский патриарх Варфоломей лично просил предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария не высовываться…
УНН УНН  ·  14.12.18, 13:44 Вселенский патриарх Варфоломей обратился с просьбой к главе Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и главы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета не…
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