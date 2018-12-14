Вселенский патриарх просил глав УАПЦ и УПЦ КП не выдвигаться на пост (8 новостей) «Вселенский патриарх Варфоломей призывал патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария не выдвигаться на должность предстоятеля объединенной украинской православной…»

Вселенский патриарх Варфоломей лично просил предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария не выдвигаться на пост главы новой церкви на Объединительном соборе УПЦ.

Об этом митрополит Макарий рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Мне не важно, кто будет избран. Я фактически еще не определился, за кого я буду голосовать, еще кандидатов нет", – отметил он.

Священнослужитель напомнил, что ранее уже обещал не выставлять свою кандидатуру на главу Единой поместной церкви.

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Бог мне мысль такую хорошую прислал, потому что уже в октябре пришло письмо с подписью Вселенского патриарха, мне пришло и, наверное, патриарху Филарету, чтобы мы не становились на голосование – ни один, ни другой, –отметил Макарий.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. 5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Последние от участия отказываются.

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Обновлено в 13:21 Макарий напомнил, что ранее уже обещал не выставлять свою кандидатуру на главу Единой поместной церкви, - пишет "Радіо Свобода". "Мне не зависит кто будет выбран. Я фактически еще не определился, за кого я буду голосовать, еще кандидатов нет", - отметил…

Обновлено в 13:44 При этом он добавил, что украинские архиереи и священнослужители должны готовиться к вхождению в "правовое, каноническое поле, которого мы, я признаюсь сам за себя, не очень придерживались".