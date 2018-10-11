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Вселенский патриархат решил предоставить Украине Томос

Вселенский патриархат решил предоставить Украине Томос (32 новости и 1 видео)

«Согласно решению, их верные были восстановлены для общения с церковью»

Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Соответствующее решение утверждено Синодом 11 октября в Стамбуле, сообщает государственное агентство Укринформ. Также СМИ сообщают, что Синод Константинополя снял анафему с глав двух неканонических церквей - Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви.

Обновлено в 22:33 5) Обратиться ко всем вовлеченным сторонам с призывом воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести.

Обновлено в 23:26 Президент Украины провел встречу с патриархом УПЦ КП Филаретом, на которой они обсудили решение Синода Константинопольского патриархата.

ФОТО К НОВОСТИ: «Вселенский патриархат решил предоставить Украине Томос»
Фото Вселенский патриархат решил предоставить Украине Томос
Фото Все подробности решения Синода по Томосу об автокефалии для Украины - полный текст (ВИДЕО)
Фото Вселенский патриархат огласил решение по Томосу для Украины
Фото Вселенский патриархат восстановил каноничность патриархов УПЦ КП и УАПЦ Филарета и Макария - решение Синода
Фото Обнародован полный текст решения Синода Вселенского патриархата по Украине
Фото На пути к получению томоса от Вселенского патриарха украинские церкви должны объединиться - Филарет
Фото Синод Вселенского патриархата: процедура предоставления Томоса Украине продолжается
Фото "Отменить право Патриарха Московского назначать митрополита Киевского". Полный текст заявления Синода Вселенского патриархата
Фото Решение синода: анафема снята, томос будет после объединения украинских церквей
Фото В Московском патриархате заявили о необходимости наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея из-за снятия анафемы с Филарета
Фото РПЦ прокомментировала решение Вселенского Патриахата о Томосе Украине
Фото Новинский о решениях синода Константинопольского патриархата
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Хвиля Хвиля  ·  11.10.18, 18:35 Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Соответствующее решение утверждено Синодом 11 октября в Стамбуле, сообщает корреспондент Укринформа.…
Главком Главком  ·  11.10.18, 18:52 Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Соответствующее решение утверждено Синодом 11 октября в Стамбуле, передает «Укринформ».…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  11.10.18, 19:25 Вселенский патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, сообщил по итогам трехдневного заседания синода в Стамбуле митрополит Галльский…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  11.10.18, 19:30 Вселенский патриарх Варфоломей предоставит томос об автокефалии Украинской православной церкви после объединения украинских церквей. Об этом журналистам сообщил предстоятель Украинской православной церкви…
Униан Униан  ·  11.10.18, 19:34 Согласно решению, их верные были восстановлены для общения с церковью.
Depo.ua Depo.ua  ·  11.10.18, 19:34 Соответствующее решение, утвержденное Синодом 11 октября в Стамбуле, зачитал митрополит Франции Эммануил Галльский, сообщает Depo . ua со ссылкой на "Укринформ" . "Восстановить решение, принятое ранее…
Главред Главред  ·  11.10.18, 19:35 Константинопольский синод принял важные для Украины решения / Православная Жизнь Синод Вселенского патриархата снял анафему с патриарха УПЦ КП Филарета и принял решение о продолжении процедуры предоставления...
Униан Униан  ·  11.10.18, 19:37 Отныне УПЦ КП и УАПЦ являются законными и каноническими церквями в Украине, и для дальнейшего получения томоса от Вселенского патриарха требуется объединение этих церквей и той части УПЦ МП, которая захочет…
Голос.UA Голос.UA  ·  11.10.18, 19:40 Синод Вселенского патриархата на заседании в четверг, 11 октября, принял несколько решений по вопросам украинской церкви. Об этом сообщил представитель Константинополя, митрополит Галльский Эммануил.…
Гордон Гордон  ·  11.10.18, 19:50 Синод Вселенского патриархата в Стамбуле обнародовал итоги рассмотрения вопроса предоставления автокефалии Украинской православной церкви.Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии…
Униан Униан  ·  11.10.18, 19:56 По его итогам стало известно, что томос Украинская православная церковь на этом заседании не получила.
Гордон Гордон  ·  11.10.18, 20:05 Решение Константинополя о снятии анафем с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарха Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви патриарха Макария является…
Подробности Подробности  ·  11.10.18, 20:12 В четверг, 11 октября, Синод Вселенского патриархата на заседании принял несколько решений по вопросам украинской церкви
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.10.18, 20:32 Снятие Вселенским патриархатом анафемы с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета является легализацией раскола в православии.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.10.18, 20:32 Снятие Вселенским патриархатом анафемы с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета является легализацией раскола в православии.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.10.18, 20:49 Такое предложение российскому информагентству ТАСС высказал спикер УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря).
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  11.10.18, 20:51 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата, на котором решался вопрос о предоставлении автокефалии Украинской Церкви. 11 октября представитель Константинополя митрополит…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.10.18, 20:56 Сегодня осуществлен чрезвычайно важный шаг по направлению к автокефалии Православной Церкви в Украине.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  11.10.18, 21:03 Фактически следующий Синод о предоставлении автокефалии будет техническим, ведь до этого в Украине должны состояться организационные вопросы, связанные с институциированием Поместной церкви. Такое мнение…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.10.18, 21:14 11 октября был осуществлен важный шаг в направлении к автокефалии украинской церкви
Апостроф Апостроф  ·  11.10.18, 21:23 Священный Синод принял решение о том, чтобы Вселенский Патриархат приступил о предоставлении автокефалии Церкви Украины.
5 канал 5 канал  ·  11.10.18, 21:28 Михаїл - митрополит луцький і волинський УПЦ КП https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  11.10.18, 21:52 Украинская православная церковь Московского патриархата не даст своего согласия на объединение с "непризнанными церквями" в Украине – УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.10.18, 21:53 Русская православная церковь считает действия Вселенского патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви "легализацией раскола". Об этом в четверг, 11 октября, сообщает…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  11.10.18, 22:15 Комментируя информацию в эфире ТРК Украина о снятии анафемы с Филарета, Вадим Новинский объяснил, что снять анафему может только та церковь, которая ее наложила.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  11.10.18, 22:20 Комментируя информацию в эфире ТРК Украина информацию о снятиианафемы с Филарета, нардеп Вадим Новинский заявил, что снять анафему может только та церковь, которая ее наложила. Об этом он заявил в
Канал 112 Канал 112  ·  11.10.18, 22:33 Вселенский патриархат 11 октября, после завершения заседания синода в Стамбуле принял решение, касающееся предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Полный текст решения опубликован на…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.10.18, 23:26 Президент Украины провел встречу с патриархом УПЦ КП Филаретом, на которой они обсудили решение Синода Константинопольского патриархата.
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