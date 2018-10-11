Вселенский патриархат решил предоставить Украине Томос (32 новости и 1 видео) «Согласно решению, их верные были восстановлены для общения с церковью»

Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Соответствующее решение утверждено Синодом 11 октября в Стамбуле, сообщает государственное агентство Укринформ. Также СМИ сообщают, что Синод Константинополя снял анафему с глав двух неканонических церквей - Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви.

Обновлено в 22:33 5) Обратиться ко всем вовлеченным сторонам с призывом воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести.

Обновлено в 23:26 Президент Украины провел встречу с патриархом УПЦ КП Филаретом, на которой они обсудили решение Синода Константинопольского патриархата.