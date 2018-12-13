Вселенский патриархат сегодня проведет первую службу в Андреевской церкви

Сегодня, 13 декабря, с 09:30 в Андреевской церкви в Киеве проходит первая в истории литургия во главе с экзархами Вселенского патриархата. Об этом сообщила Религиозно-информационная служба Украины.

13 декабря православные верующие отмечают день памяти апостола Андрея Первозванного.

17 октября президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская". Рада одобрила его 18 октября, и глава государства подписал закон 7 ноября. Спустя несколько дней церковь официально перешла в постоянное пользование Вселенского патриархата.

Лига чемпионов. "Шахтер" - "Лион". Онлайн-трансляция

15 ноября утром злоумышленники бросили в двери церкви бутылки с воспламеняющейся смесью.

Трансляция: Радио Свобода