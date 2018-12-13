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Вселенский патриархат сегодня проведет первую службу в Андреевской церкви

Вселенский патриархат сегодня проведет первую службу в Андреевской церкви (6 новостей)

«В Андреевской церкви началась первая Архиерейская Литургия»

Сегодня, 13 декабря, с 09:30 в Андреевской церкви в Киеве проходит первая в истории литургия во главе с экзархами Вселенского патриархата. Об этом сообщила Религиозно-информационная служба Украины.

13 декабря православные верующие отмечают день памяти апостола Андрея Первозванного.

17 октября президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская". Рада одобрила его 18 октября, и глава государства подписал закон 7 ноября. Спустя несколько дней церковь официально перешла в постоянное пользование Вселенского патриархата.

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15 ноября утром злоумышленники бросили в двери церкви бутылки с воспламеняющейся смесью.

Трансляция: Радио Свобода

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Телеграф Телеграф  ·  13.12.18, 09:32 В Андреевской церкви сегодня, 13 декабря, пройдет первая Архиерейская Литургия Патриаршей Ставропигии, которую возглавят экзархи Вселенского Патриархата.
Апостроф Апостроф  ·  13.12.18, 10:12 13 декабря в 9:30 в Андреевской церкви началась первая Архиерейская Литургия в Патриаршем Ставропигии, которую возглавляют экзархи Вселенского Патриархата.
Хвиля Хвиля  ·  13.12.18, 10:13 В четверг, 13 декабря, в Андреевской церкви в Киеве начнется первая Архиерейская Литургия Патриаршей Ставропигии. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Религиозно-информационной службы Украины.…
ИС ИС  ·  13.12.18, 11:40 В Андреевской церкви началась первая Архиерейская Литургия
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Depo.ua Depo.ua  ·  13.12.18, 14:00 Хотя служили на трех языках - украинском, греческом и церковнославянском, последний спутали с русским и написали гневные посты в соцсетях. Церковнославянский и русский и впрямь похожи. Более того, историки-языковеды…
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