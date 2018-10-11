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Капитал Капитал · · Обновлено в 16:42
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Вселенский патриархат снял анафему с Филарета

Вселенский патриархат снял анафему с Филарета (7 новостей)

«Также Синод Вселенской Патриархии принял решение о возобновлении канонического статуса Предстоятелей УПЦ КП Филарета (Денисенко) и УАПЦ Макария (Малетича)»

Синод Вселенского патриархат снял с предстоятеля неканоничной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета анафему и признал незаконной аннексию Киевской митрополии в 1686 году. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, ссылаясь на информацию информированных источников. «Хорошие новости с Синода. Из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского патриархата. Первое — об удовлетворении апелляции патриарха Филарета. Второе — о признании незаконной аннексии Киевской митрополии в 1686 г.», — написал он. Спикер добавил, что теперь нужно ждать официального подтверждения.

Обновлено в 16:30 Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook спикер УПЦ (КП) Евстратий Зо

Обновлено в 16:42 Синод Вселенского патриархата снял анафему с патриарха УПЦ КП Филарета.

ФОТО К НОВОСТИ: «Вселенский патриархат снял анафему с Филарета»
Фото Вселенский патриархат снял анафему с Филарета
Фото Ожидается, что синод Вселенского патриархата признает незаконной анафему Филарета и аннексию РПЦ Киевской митрополии в 1686 году – УПЦ-КП
Фото Синод Вселенского патриархата снял анафему с Филарета - УПЦ КП
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.10.18, 15:32 Также Синод Вселенской Патриархии принял решение о возобновлении канонического статуса Предстоятелей УПЦ КП Филарета (Денисенко) и УАПЦ Макария (Малетича).
Гордон Гордон  ·  11.10.18, 15:35 Синод Вселенского патриархата признал каноничными патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария, которых Московская патриархия предала анафеме.С предстоятеля Украинской православной церкви Киевского…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  11.10.18, 15:59 Глава информационного управления архиепископ УПЦ-КП Евстратий (Зоря) со ссылкой на собственные источники сообщает, что на синоде Вселенского патриархата в четверг ожидается принятие решения о признании…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.10.18, 16:21 Синод Вселенского патриархата снял с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета анафему. Об этом в четверг, 11 октября, сообщил в Twitter пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  11.10.18, 16:30 Синод Вселенского Константинопольского патриархата снял анафему с предстоятелей Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарета и Украинской автокефальной православной церкви Макария.…
Facenews Facenews  ·  11.10.18, 16:42 Синод Вселенского патриархата снял анафему с патриарха УПЦ КП Филарета. Об этом сообщает греческое издание Orthodoxia.info, ссылаясь на источники.Кроме того, информацию о признании канонического сана…
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