Вселенский патриархат снял анафему с Филарета

Синод Вселенского патриархат снял с предстоятеля неканоничной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета анафему и признал незаконной аннексию Киевской митрополии в 1686 году. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, ссылаясь на информацию информированных источников. «Хорошие новости с Синода. Из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского патриархата. Первое — об удовлетворении апелляции патриарха Филарета. Второе — о признании незаконной аннексии Киевской митрополии в 1686 г.», — написал он. Спикер добавил, что теперь нужно ждать официального подтверждения.

Обновлено в 16:30 Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook спикер УПЦ (КП) Евстратий Зо

Обновлено в 16:42 Синод Вселенского патриархата снял анафему с патриарха УПЦ КП Филарета.