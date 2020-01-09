  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Всемирный банк дал прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Экономика и финансы
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Банк · Инвестиции · Экономический рост
Всемирный банк дал прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Всемирный банк дал прогноз роста мировой экономики в 2020 году (4 новости)

«Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 году, до 2,5% в 2020 году»

Всемирный банк прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году достигнет 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в 2019 году. Согласно прогнозу, темпы роста экономики в 0,1% сохранятся в 2021 (2,6%) и 2022 годах (2,7%).

Всемирный банк рекомендует странам с развивающейся экономикой принять меры для улучшения делового климата, укрепления верховенства права и роста производительности. Об этом говорится в ежегодном прогнозе финансовой организации.

Аналитики отмечают, что рост среди стран с развитой экономикой будет ниже. В целом он составит 1,4% в связи со "слабостью в обрабатывающей промышленности". При этом, в странах с формирующимся рынком и среди развивающихся экономик рост увеличится до 4,1%.

По прогнозам Всемирного банка, темпы роста экономики США в этом году замедлятся до 1,8%, что станет отражением негативных последствий начатого ранее повышение пошлин и повышенной неопределенности.

Кабмин отменяет
Кабмин отменяет "зарплатное рабство": деньги можно будет получать…

Рост экономики в еврозоне в 2020 году замедлится до 1% на фоне низкой активности в промышленности.

В Китае в 2020 году ожидается "дальнейшее умеренное замедление" роста экономики до 5,9%.

Что будет с ценами на нефть

Всемирный банк спрогнозировал цены на нефть. Стоимость сырья, по мнению специалистов, в 2020 и 2021 году снизится до 59 долларов за баррель. Из-за запуска новых трубопроводов добыча нефти в США будет расти. Однако, с учетом снижения "торгового напряжения" между Вашингтоном и Пекином цены на нефть могут вырасти.

Каковы были прогнозы по росту экономики в Украине

  • Всемирный банк повысил прогноз экономического роста на 2020 год в Украине до 3,7% с примерно 3% ранее.

  • Международный валютный фонд заложил рост экономики Украины на 3%.

  • По данным Госбюджета на 2020 год, украинская экономика должна расти в 2020 году на 3,7% – 4,8%.

    • Что такое Группа Всемирного банка?Организация создана в 1944 году и является одним из крупнейших в мире учреждений, оказывающих денежную помощь с целью развития. Банк поддерживает более 100 развивающихся стран мира каждый год на более чем 20 миллиардов долларов США. В структуре Группы Всемирного банка – 5 организаций: Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Украина является членом всех указанных подразделений. Сейчас в Украине Группа Всемирного банка реализует 16 проектов на общую сумму в почти 3 миллиарда долларов США.

    ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    РБК Украина РБК Украина  ·  09.01.20, 05:13 Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году достигнет 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в 2019 году.…
    Капитал Капитал  ·  09.01.20, 08:37 Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году достигнет 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в 2019 году.…
    Телеграф Телеграф  ·  09.01.20, 10:05 Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 году, до 2,5% в 2020 году.
    ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
    Из-за запуска &quot;Турецкого потока&quot; транзит газа через Украину снизится на 15 млрд кубометров, - Макогон

    Из-за запуска "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится на…
    Всемирный банк дал прогноз роста мировой экономики в 2020 году

    Всемирный банк дал прогноз роста мировой экономики в 2020 году
    Курс валют в Харькове: после праздников доллар и евро остановили стремительный рост

    Курс валют в Харькове: после праздников доллар и евро остановили…
    Курс валют на 8 января: позиции доллара и евро стабильны

    Курс валют на 8 января: позиции доллара и евро стабильны
    Эрдоган и Путин завтра откроют газопровод «Турецкий поток»

    Эрдоган и Путин завтра откроют газопровод «Турецкий поток»
    Итальянский лоукостер отменил 4 рейса

    Итальянский лоукостер отменил 4 рейса
    Золото подорожало до максимума с 2013 года, цена палладия достигла исторического пика

    Золото подорожало до максимума с 2013 года, цена палладия достигла…
    Цена нефти приблизилась к 70 долларам за баррель

    Цена нефти приблизилась к 70 долларам за баррель
    ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
    При одном условии: в России рассказали, как смогут достроить &quot;Северный поток-2&quot;

    При одном условии: в России рассказали, как смогут достроить "Северный…
    В Киевской области предприниматель до смерти заморил коня голодом

    В Киевской области предприниматель до смерти заморил коня голодом
    Надо ли готовиться к масштабной войне на Ближнем Востоке

    Надо ли готовиться к масштабной войне на Ближнем Востоке
    Окленд. Стали известны участницы четвертьфиналов

    Окленд. Стали известны участницы четвертьфиналов
    Оберхоф-2020. Женский спринт. Текстовая трансляция

    Оберхоф-2020. Женский спринт. Текстовая трансляция
    Стало известно, как запуск &quot;Турецкого потока&quot; повлияет на объемы транзита газа через Украину

    Стало известно, как запуск "Турецкого потока" повлияет на объемы транзита…
    Зеленский в Борисполе почтил память погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев

    Зеленский в Борисполе почтил память погибших в авиакатастрофе в Иране…
    В Toyota рассказали о новом Toyota Land Cruiser 300

    В Toyota рассказали о новом Toyota Land Cruiser 300
    Обработано новостей за сегодня: 2017
    Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
    Разделы сайта
    Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
    © 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
    Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.