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Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году

Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году (6 новостей)

«Всемирный банк оценил рост реального ВВП Украины в 2018 году в 3,3%»

В 2018 году рост ВВП Украины составил 3,3%, но в 2019-м он замедлился, заявила директор Всемирного банка по Украине Сату Кахконен.

Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз о 2,7% роста внутреннего валового продукта в Украине в 2019 году, заявила 23 мая на пресс-конференции в Киеве директор ВБ по Украине Сату Кахконен, сообщают "Українські новини".

"Экономический обзор показывает наши последние анализы развития страны и вызовы, перед которыми стоит страна. В 2018 году рост экономики составил 3,3%. Но этот рост базировался на хорошей урожайности и спросе на внутреннем рынке. Но эти факторы являются временными… В 2019 году мы видим, что рост ослабляется. 2,7% - такой прогноз роста экономики на этот год", сказала Кахконен.

Кахконен добавила, что замедление экономического роста произошло из-за снижения уверенности инвесторов в связи с предвыборной неопределенностью.

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По прогнозам Национального банка Украины, рост ВВП в 2019 году замедлится до 2,5%. Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта в Украине на 2019 год, снизив его с 2,9% до 2,7% из-за экономических уязвимостей и пика выплат по международным обязательствам.

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП в Украине с 3% до 2,5% на 2019 год.

ФОТО К НОВОСТИ: «Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году»
Фото Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины 2,7% в 2019
Фото Рост экономики в Украине замедлился, - Всемирный банк
Фото Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году
Фото Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году
Фото Всемирный банк сохранил прогноз о 2,7% роста ВВП в Украине в 2019 году
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.05.19, 12:22 Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году. Об этом сообщил директор ВБ по Украине Сату Кахконен, передают Українські Новини. "Экономический обзор показывает наши последние…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.05.19, 12:22 Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году. Об этом сообщил директор ВБ по Украине Сату Кахконен, передают Українські Новини. "Экономический обзор показывает наши последние…
Униан Униан  ·  23.05.19, 12:42 При этом Всемирный банк оценил рост реального ВВП Украины в 2018 году в 3,3%.
Телеграф Телеграф  ·  23.05.19, 12:50 Всемирный банк оценил рост реального ВВП Украины в 2018 году в 3,3%.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  23.05.19, 12:52 Всемирный банк (ВБ) подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2019 году на уровне 2,7%, сообщила директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.…
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