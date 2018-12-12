Всемирный банк предупредил украинцев о повышении пенсионного возраста

Пенсионный возраст будет повышаться вместе с ростом продолжительности жизни.

Обновлено в 16:17 Руки пенсионерки. Иллюстративное фото / finam.info В Украине возраст выхода на пенсию для большинства категорий граждан будет повышаться из-за увеличения средней продолжительности жизни. Соответствующее...

Обновлено в 16:48 Пенсионный возраст будет повышаться вместе с ростом продолжительности жизни. Об этом рассказал старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский в интервью Экономической правде. "Сейчас у человека с минимальным стажем есть право выхода на пенсию в 60 лет. Это достаточно низкий уровень. Учитыва