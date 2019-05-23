Всемирный банк призвал украинскую власть сохранить сотрудничество с МВФ (4 новости) «Ведущий экономист Всемирного банка Фарук Кхан отметил, что сценария, при котором Украина «будет без МВФ и при этом в стране…»

В условиях значительных выплат по внешней задолженности для Украины важно сохранять макростабильность, поэтому сотрудничество страны с Международным валютным фондом важна. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Мы считаем чрезвычайно важным продолжать программу сотрудничества с МВФ. В условиях значительных выплат по внешним долгам для Украины важно сохранять макростабильность, и поэтому программа с МВФ является такой важной", - отметила Кахконен.

Миссия должна была находиться в Украине в течение двух недель. Эксперты планировали пересмотр действующей программы сотрудничества между Украиной и Фондом и вопросы восстановления наказание за незаконное обогащение.

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявлял, что решение Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады восьмого созыва может повлиять на дальнейшую работу с МВФ. Вместе с тем, он уточнил, что миссия МВФ еще работает в Украине.

Кроме того, планируется, что на следующей неделе Зеленский проведет встречу с миссией МВФ.

Обновлено в 14:20 Украине важно выполнить текущую программу с ключевым кредитором Международным валютным фондом, а также сохранить сотрудничество в ближайшие три года во избежание экономического кризиса.