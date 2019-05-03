В Украине приступают к государственному испытания уникального комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А".

Его разработали на Львовском государственном заводе "ЛОРТА", говорит министр обороны Степан Полторак.

"Это очень нужен комплекс для ВС Украины, который на 30-40 процентов повысит возможности наших артиллерийских подразделений. Он будет более мобильным и эффективным, повысит возможности огневого поражения противника, а также существование экипажей", - подчеркнул Министр обороны Украины.

Указанный комплекс является современной и уникальной техникой, не имеет никакой запчасти страны-агрессора.

В Донбассе впервые с начала новогодне-рождественского перемирия "работала"…

"Там только те запчасти и компоненты, произведенные в Украине, на вашем предприятии, а также те, которые нам поставили наши партнеры", - отметил Министр обороны Украины.

Обновлено в 17:03 По его словам, этот комплекс на 30-40% повысит возможности украинских артиллерийских подразделений.

Обновлено в 17:13 «Сьогодні ми приступаємо до державного випробування унікального комплексу управління вогнем артилерії «Оболонь-А». Це дуже потрібний комплекс для ЗС України, який на 30-40% підвищить можливості наших артилерійських підрозділів. Він буде більш мобільним та ефективним, підвищить можливості вогневого ураження противника, а також живучість екіпажів», - підкреслюється у повідомленні.