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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 17:13
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ВСУ получат новый комплекс управления огнем &quot;Оболонь-А&quot;

ВСУ получат новый комплекс управления огнем "Оболонь-А" (7 новостей и 1 видео)

«В Україні розпочато випробування унікального комплексу управління вогнем артилерії Оболонь-А»

В Украине приступают к государственному испытания уникального комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А".

Его разработали на Львовском государственном заводе "ЛОРТА", говорит министр обороны Степан Полторак.

"Это очень нужен комплекс для ВС Украины, который на 30-40 процентов повысит возможности наших артиллерийских подразделений. Он будет более мобильным и эффективным, повысит возможности огневого поражения противника, а также существование экипажей", - подчеркнул Министр обороны Украины.

Указанный комплекс является современной и уникальной техникой, не имеет никакой запчасти страны-агрессора.

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"Там только те запчасти и компоненты, произведенные в Украине, на вашем предприятии, а также те, которые нам поставили наши партнеры", - отметил Министр обороны Украины.

Обновлено в 17:03 По его словам, этот комплекс на 30-40% повысит возможности украинских артиллерийских подразделений.

Обновлено в 17:13 «Сьогодні ми приступаємо до державного випробування унікального комплексу управління вогнем артилерії «Оболонь-А». Це дуже потрібний комплекс для ЗС України, який на 30-40% підвищить можливості наших артилерійських підрозділів. Він буде більш мобільним та ефективним, підвищить можливості вогневого ураження противника, а також живучість екіпажів», - підкреслюється у повідомленні.

ФОТО К НОВОСТИ: «ВСУ получат новый комплекс управления огнем "Оболонь-А"»
Фото ВСУ получат новый комплекс управления огнем "Оболонь-А"
Фото Полторак сообщил об испытаниях комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А"
Фото Комплекс управления огнем артиллерии "Оболонь-А" отправили на испытания
Фото Комплекс управління вогнем "Оболонь-А" буде прийнятий на озброєння ЗСУ
Фото ВСУ получат новый комплекс управления огнем "Оболонь-А"
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РБК Украина РБК Украина  ·  03.05.19, 17:03 Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что уникальный комплекс управления огнем артиллерии "Оболонь-А" будет принят на вооружение Вооруженных сил Украины после успешного завершения государственных…
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