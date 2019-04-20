Второй тур выборов президента: открылася первый избирательный участок

В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок # 900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии. Об этом сообщает "Европейская правда". Участки зарубежного избирательного округа на выборах президента Украины начинают работу в 8:00 по местному времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать избиратели, зарегистрированные в Австралии и Новой Зеландии. Избирательный участок, созданный при посольстве Украины в столице Австралии Канберре, открылся в 8:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени 20 апреля). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 21 апреля). В первом туре здесь проголосовало 125 избирателей. Отметим, что 69 из них отдали голоса за действующего президента Петра Порошенко, 14 проголосовали за Владимира Зеленского. Такая невысокая активность избирателей связана с тем, что большинство украинцев Австралии проживают не в столице. В частности, большая община есть в Сиднее, где отсутствует украинское диппредставительство. Посольство уже призвало всех украинцев Австралии принять участие в выборах президента.

Обновлено в 03:10 Первыми проголосовали украинцы, живущие в Австралии.

Обновлено в 03:15 Участки зарубежного избирательного округа на выборах президента Украины начинают работу в 8:00 по местному времени.