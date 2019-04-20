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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 03:15
· Выборы · Работа · Посольство Украины · Австралия
Второй тур выборов президента: открылася первый избирательный участок

Второй тур выборов президента: открылася первый избирательный участок (9 новостей)

«Первыми проголосовали украинцы, живущие в Австралии»

В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок # 900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии. Об этом сообщает "Европейская правда". Участки зарубежного избирательного округа на выборах президента Украины начинают работу в 8:00 по местному времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать избиратели, зарегистрированные в Австралии и Новой Зеландии. Избирательный участок, созданный при посольстве Украины в столице Австралии Канберре, открылся в 8:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени 20 апреля). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 21 апреля). В первом туре здесь проголосовало 125 избирателей. Отметим, что 69 из них отдали голоса за действующего президента Петра Порошенко, 14 проголосовали за Владимира Зеленского. Такая невысокая активность избирателей связана с тем, что большинство украинцев Австралии проживают не в столице. В частности, большая община есть в Сиднее, где отсутствует украинское диппредставительство. Посольство уже призвало всех украинцев Австралии принять участие в выборах президента.

Обновлено в 03:10 Первыми проголосовали украинцы, живущие в Австралии.

Обновлено в 03:15 Участки зарубежного избирательного округа на выборах президента Украины начинают работу в 8:00 по местному времени.

ФОТО К НОВОСТИ: «Второй тур выборов президента: открылася первый избирательный участок»
Фото В Австралии отткрылся первый избирательный участок во втором туре президентских выборов
Фото В Австралии начал работу первый избирательный участок
Фото В Австралии открылся первый избирательный участок во втором туре президентских выборов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.04.19, 23:37 В субботу, 20 апреля, в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок # 900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии.
Телеграф Телеграф  ·  21.04.19, 01:03 В посольстве Украины в Австралии открыли первый избирательный участок.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  21.04.19, 01:35 Первый зарубежный избирательный участок на голосовании во втором туре президентских выборов открылся в Австралии в 8 утра по местному времени (01:00 по Киеву). Избирательный участок №900001 расположен…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  21.04.19, 02:48 Участок начал свою работу в субботу, 20 апреля, в 23 часа по Киеву. Участок имеет номер #900001 и расположен в посольстве Украины в Австралии. Посольство Украины в Австралии сообщило в своем Facebook…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  21.04.19, 03:10 Первыми проголосовали украинцы, живущие в Австралии.
Канал 112 Канал 112  ·  21.04.19, 03:15 В посольстве Украины в Австралии открылся первый избирательный участок. Об этом сообщает "Европейская правда". "В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок 900001, расположенный…
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