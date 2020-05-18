Введение паспорта здоровья для туристов в Украине не обсуждается, - Кулеба (8 новостей) «Идея паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается»

Идея паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается. На международном уровне есть такие идеи, но пока они не материализованы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

По его словам, из практических решений там пока склоняются к таким, что при въезде нужно будет, например, показать справку о том, что у человека за определенное количество дней был негативный ПЦР-тест на коронавирус. И потом, после возвращения домой, человек должен посидеть в самоизоляции, сделать еще один тест.

«Все это, на самом деле, уходит в бюрократию. Но это все успокоится, выйдет на свою колею и будут найдены какие-то форматы наименее болезненной жизни в условиях пандемии коронавируса», - рассказал он.

Обновлено в 09:47 Идея паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается