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ForUm ForUm · · Обновлено в 09:47
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Введение паспорта здоровья для туристов в Украине не обсуждается, - Кулеба

Введение паспорта здоровья для туристов в Украине не обсуждается, - Кулеба (8 новостей)

«Идея паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается»

Идея паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается. На международном уровне есть такие идеи, но пока они не материализованы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

По его словам, из практических решений там пока склоняются к таким, что при въезде нужно будет, например, показать справку о том, что у человека за определенное количество дней был негативный ПЦР-тест на коронавирус. И потом, после возвращения домой, человек должен посидеть в самоизоляции, сделать еще один тест.

«Все это, на самом деле, уходит в бюрократию. Но это все успокоится, выйдет на свою колею и будут найдены какие-то форматы наименее болезненной жизни в условиях пандемии коронавируса», - рассказал он.

Обновлено в 09:47 Идея паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 08:18 Идея паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается. На международном уровне есть такие идеи, но пока они не материализованы.Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  18.05.20, 08:30 В то же время на международном уровне идеи по паспорту здоровья есть, подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Канал 112 Канал 112  ·  18.05.20, 08:56 Идея паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается. На международном уровне есть такие идеи, но пока они не материализованы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.05.20, 09:02 Идея паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается. На международном уровне есть такие идеи, но пока они не материализованы.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  18.05.20, 09:20 Несмотря на то, что в некоторых странах есть замыслы насчет документа здорового от коронавируса гражданина, они пока не внедряются, а в Украине идея подобного "паспорта" для туристов и пересекающих границу…
Страна.ua Страна.ua  ·  18.05.20, 09:22 ...
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  18.05.20, 09:47 Идея паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается
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