Вячеслав Шевчук уходит из Олимпика, – журналист

Тренер донецкого "Олимпика" Вячеслав Шевчук принял решение покинуть команду.

39-летний специалист объявил о своем решении публично в 11:00. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Twitter.

Вячеслав Шевчук покидает ФК "Олимпик". В 11 утра он лично объявил об этом команде. Подробности такого решения – в ближайшем выпуске Футбол NEWS", – написал журналист каналов Футбол 1/2 Игорь Бурбас.

Впоследствии эту информацию подтвердил генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов.

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Результат давил и на него, и на нас, поэтому Шевчук принял такое решение. Он видит, что не получается что-то, команда идет вниз, дальше уже некуда. Тренер решил отпустить команду в свободное плавание, чтобы что-то изменилось до конца чемпионата. Шевчук – шикарный мужчина, хороший тренер. Может быть, ему не хватает опыта, но так как он работает с людьми, как строит тренировочный процесс... Я давно таких специалистов не видел. Ничего плохого о нем не могу сказать, одни плюсы.

Может, футболисты не слышат его, они какие-то сонные. Что-то происходит. Он молодец, что заявил о необходимости изменений. Президент (Владислав Гельзин – прим.) вошел в его положение и принял его решение", – сказал Антонов в эфире телеканалу "Футбол 1".

39-летний специалист тренировал донецкий клуб с октября 2018 года. Под его руководством команда одержала лишь одну победу, сыграв при этом 6 раз вничью и потерпев 8 поражений.

Шевчук известен прежде всего по выступлениям за "Шахтер" в 2000-01 годах, а также с 2005-го по 2016 год. В целом сыграл за "горняков" 162 матча, забил 4 гола. Также на его счету 54 матча за сборную Украины.

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Обновлено в 13:12 Отмечается, что такое решение руководство клуба и специалист приняли накануне. Основная причина отставки Шевчука - неудовлетворительные результаты. Уйти - это инициатива самого тренера, который не видит выхода из кризиса.

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