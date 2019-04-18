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Общество
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Выборы-2019: полиция перешла на усиленный режим несения службы, для обеспечения правопорядка привлекут 72,4 тыс. правоохранителей

Выборы-2019: полиция перешла на усиленный режим несения службы, для обеспечения правопорядка привлекут 72,4 тыс. правоохранителей (4 новости)

«Полиция с четверга, 18 апреля, перешла на усиленный режим службы в преддверии второго тура выборов президента»

Подразделения МВД с четверга, 18 апреля, перешли на усиленный режим службы в преддверии второго тура выборов президента.

Всего к обеспечению правопорядка и безопасности во время второго тура выборов планируется привлечь почти 72,4 тысячи полицейских.

Как сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, на охрану окружных и участковых избирательных комиссий будет задействовано чуть более 50 000 полицейских. К обеспечению правопорядка на улицах привлекут почти 11 000 правоохранителей. Остальные полицейские будут работать в составе следственно-оперативных групп, во взрывотехнических подразделениях и будут привлекаться в резерв. 

Как известно, второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. Двумя днями ранее на НСК Олимпийский в Киеве ожидается проведение дебатов, на которых будут дежурить 10 тысяч силовиков.

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Стоит отметить, что во время первого тура выборов были задействованы более 130 тысяч правоохранителей.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.04.19, 10:27 Полиция с четверга, 18 апреля, перешла на усиленный режим службы в преддверии второго тура выборов президента.
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