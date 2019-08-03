  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Выборы. В 119 округе победил кандидат от Евросолидарности
Политика
Гордон Гордон ·
· Область · Львовская область
Выборы. В 119 округе победил кандидат от Евросолидарности

Выборы. В 119 округе победил кандидат от Евросолидарности (8 новостей)

«Кандидат от партии Европейская солидарность Михаил Бондарь остался победителем на округе №119 во Львовской области после пересчета голосов. Об этом…»

Кандидат от партии "Европейская солидарность" Михаил Бондарь остался победителем на округе №119 во Львовской области после пересчета голосов, сообщил нардеп от "Народного фронта" Николай Княжицкий. Бондарь выиграл выборы у кандидата от партии "Слуга народа" Ореста Кавецкого.Пересчет голосов избирателей ни избирательном округе № 119 во Львовской области подтвердил победу кандидата от партии "Европейская солидарность". Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от "Народного фронта" Николай Княжицкий.

"Михаил Бондарь победил в Бродах. Пересчет при наблюдателях показал соответствие предыдущим результатам. Честь и правда всегда побеждают. Зачем было принимать два абсурдных решение двух судов непонятно", написал Княжицкий.

28 июля Львовский окружной админсуд принял решение пересчитать голоса на округе №119 во Львове, где с разрывом в 140 голосов победил Бондарь.

В партии "Европейская солидарность" заявили, что "безосновательный" пересчет голосов попытка отобрать законную победу у ветерана АТО Бондаря "в пользу львовских олигархов". Оппонент Бондаря Орест Кавецкий баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа". В "Европейской солидарности" заявили, что он является членом семьи партнеров политика Виктора Медведчука.

Конституционный суд разрешил переименовать Днепропетровскую область –…
Конституционный суд разрешил переименовать Днепропетровскую область –…

Бондарь, который, по данным подсчета 100% электронных протоколов, выиграл выборы с результатом 15,57%, подал апелляцию с просьбой отменить пересчет. Кавецкий был на втором месте с 15,39%.

Львовский апелляционный административный суд оставил без изменений решение Львовского окружного административного суда от 28 июля.

ФОТО К НОВОСТИ: «Выборы. В 119 округе победил кандидат от Евросолидарности»
Фото Пересчет голосов на 119 округе во Львовской области подтвердил победу кандидата от "Евросолидарности" Бондаря – Княжицкий
Фото Пересчет голосов в 119-м округе во Львовской области подтвердил победу кандидата от "Евросолидарности" Бондаря – Княжицкий
Фото Пересчет голосов в Бродах: объявили неожиданные результаты
Фото Кандидат в депутаты от партии "ЕС" Бондарь остался победителем на 119 округе после пересчета голосов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  03.08.19, 11:30 Пересчет голосов на шести участках 119 округа с центром в Бродах подтвердил победу кандидата от Европейской солидарности Михаила Бондаря. Об этом сообщил депутат VIII созыва Николай Княжицкий у себя в…
Прямий Прямий  ·  03.08.19, 11:44 Пересчет голосов на шести участках округа №119 во Львовской области подтвердил победу Михаила Бондаря - кандидата от партии "Европейская Солидарность". Об этом сообщает народный депутат Николай Княжицкий…
Капитал Капитал  ·  03.08.19, 12:05 Кандидат от партии «Европейская солидарность» Михаил Бондарь остался победителем на округе № 119 во Львовской области после пересчета голосов, сообщил народный депутат…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.08.19, 12:28 Пересчет голосов в 119 избирательном округе районного центра Броды на Львовщине подтвердил победу кандидата от "Европейской солидарности" Михаила Бондаря. Об этом сообщил нардеп 8-го созыва Николай Княжицкий…
Газета День Газета День  ·  03.08.19, 12:30 Кандидат от партии "Европейская солидарность" Михаил Бондарь остался победителем на округе №119 во Львовской области после пересчета голосов. Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады VIII созыва…
Фокус Фокус  ·  03.08.19, 12:58 Пересчет голосов избирателей в избирательном округе №119 во Львовской области подтвердил победу кандидата от партии "Европейская солидарность". Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Народного…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
&amp;quot;Слуга народа&amp;quot; предложит кандидатуру Стефанчука на пост первого вице-спикера, - Разумков

"Слуга народа" предложит кандидатуру Стефанчука на пост первого вице-спикера, -…
Зеленский предложил отменить визы для ряда стран, граждане которых часто лечатся в Украине

Зеленский предложил отменить визы для ряда стран, граждане которых часто…
Выборы. В 119 округе победил кандидат от Евросолидарности

Выборы. В 119 округе победил кандидат от Евросолидарности
Госдеп США официально объявил о санкциях против РФ

Госдеп США официально объявил о санкциях против РФ
Кличко: Пешеходный мост на Труханов остров не несет угрозы для людей

Кличко: Пешеходный мост на Труханов остров не несет угрозы для…
Члены ЦИК прибыли на проблемный избирательный округ № 50 в Покровск самолетом МВД

Члены ЦИК прибыли на проблемный избирательный округ № 50 в…
Нардеп Иванчук передумал давать деньги на дороги в Прикарпатье: Зеленский и Богдан отреагировали

Нардеп Иванчук передумал давать деньги на дороги в Прикарпатье: Зеленский…
Украина активизирует диалог с НАТО для укрепления обороноспособности восточного фланга Альянса - заявление МИД

Украина активизирует диалог с НАТО для укрепления обороноспособности восточного фланга…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разумкова предложат на должность спикера ВР

Разумкова предложат на должность спикера ВР
Зеленский открещивается от лоббистов в США

Зеленский открещивается от лоббистов в США
Ливень в Одессе: часть улиц затоплена, на дорогах - заторы

Ливень в Одессе: часть улиц затоплена, на дорогах - заторы
Зеленський заперечив співпрацю його штабу з американськими лобістами

Зеленський заперечив співпрацю його штабу з американськими лобістами
Мининформ призвало мировое сообщество отреагировать на арест крымскотатарской журналистки

Мининформ призвало мировое сообщество отреагировать на арест крымскотатарской журналистки
Разумков: На должности в правительстве у нас есть некоторые предложения, но пока о них рано говорить

Разумков: На должности в правительстве у нас есть некоторые предложения,…
В время пожара в заброшенном здании чуть заживо не сгорела криворожанка, - ФОТО

В время пожара в заброшенном здании чуть заживо не сгорела…
Харьковский спортсмен завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира по тайскому боксу

Харьковский спортсмен завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира по тайскому…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.