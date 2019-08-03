Выборы. В 119 округе победил кандидат от Евросолидарности (8 новостей) «Кандидат от партии Европейская солидарность Михаил Бондарь остался победителем на округе №119 во Львовской области после пересчета голосов. Об этом…»

Кандидат от партии "Европейская солидарность" Михаил Бондарь остался победителем на округе №119 во Львовской области после пересчета голосов, сообщил нардеп от "Народного фронта" Николай Княжицкий. Бондарь выиграл выборы у кандидата от партии "Слуга народа" Ореста Кавецкого.Пересчет голосов избирателей ни избирательном округе № 119 во Львовской области подтвердил победу кандидата от партии "Европейская солидарность". Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от "Народного фронта" Николай Княжицкий.

"Михаил Бондарь победил в Бродах. Пересчет при наблюдателях показал соответствие предыдущим результатам. Честь и правда всегда побеждают. Зачем было принимать два абсурдных решение двух судов непонятно", написал Княжицкий.

28 июля Львовский окружной админсуд принял решение пересчитать голоса на округе №119 во Львове, где с разрывом в 140 голосов победил Бондарь.

В партии "Европейская солидарность" заявили, что "безосновательный" пересчет голосов попытка отобрать законную победу у ветерана АТО Бондаря "в пользу львовских олигархов". Оппонент Бондаря Орест Кавецкий баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа". В "Европейской солидарности" заявили, что он является членом семьи партнеров политика Виктора Медведчука.

Конституционный суд разрешил переименовать Днепропетровскую область –…

Бондарь, который, по данным подсчета 100% электронных протоколов, выиграл выборы с результатом 15,57%, подал апелляцию с просьбой отменить пересчет. Кавецкий был на втором месте с 15,39%.

Львовский апелляционный административный суд оставил без изменений решение Львовского окружного административного суда от 28 июля.