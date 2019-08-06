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Выборы в Раду: ЦИК принял протокол с последнего округа

Выборы в Раду: ЦИК принял протокол с последнего округа (4 новости)

«ЦИК приняла последний протокол об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 210 с…»

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с 210 избирательного округа на Черниговщине.

Это последний из 199 округов, которые должны предоставить документы, указывает "Интерфакс-Украина"."ЦИК приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО № 210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 с пометкой" Уточненный ", который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа во исполнение решения суда" - указали в ЦИК.

По данным ЦИК, победу на округе получил самовыдвиженец Сергей Коровченко - 21,24%, второе место занял самовыдвиженец Борис Приходько - 21,11%.

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5 августа, в последний день установления результатов, ЦИК не смогла установить результаты внеочередных парламентских выборов на 210 округе.

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РБК Украина РБК Украина  ·  06.08.19, 13:33 Центральная избирательная комиссия приняла протокол об итогах голосования на выборах в Раду в ОИК № 210 с пометкой "Уточненный". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.Как сообщается, принят протокол…
ForUm ForUm  ·  06.08.19, 13:39 Центральная избирательная комиссия приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОИО № 210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля с пометкой «Уточненный»,…
MIGnews MIGnews  ·  06.08.19, 15:02 ЦИК приняла последний протокол об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 210 с пометкой "Уточненный".
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