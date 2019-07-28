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Гордон Гордон · · Обновлено в 23:18
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Выборы в Раду: еще один округ пересчитает голоса

Выборы в Раду: еще один округ пересчитает голоса (12 новостей)

«Голоса пересчитают по иску кандидата от Слуги народа»

Житомирский окружной административный суд удовлетворил иск кандидата в нардепы от пропрезидентской партии "Слуга народа" Вячеслава Сигачева и разрешил повторный подсчет голосов на всех участках округа № 64 в Коростене Житомирской области. Победу на округе одержал действующий нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арешонков, Сигачев стал вторым, депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский занял третье место.Житомирский окружной административный суд 27 июля обязал окружную избирательную комиссию округа № 64 в Коростене Житомирской области пересчитать голоса на внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщает интернет-издание Житомир.info.

Суд удовлетворил иск кандидата в нардепы от пропрезидентской партии "Слуга народа" Вячеслава Сигачева, который требовал отменить протокол об итогах голосования и обязать окружную комиссию провести повторный подсчет голосов по всем 299 избирательным участкам округа.

Судебное заседание началось 10:00 26 июля и продолжалось с перерывами до 1:00 ночи 27 июля. В 9:00 27 июля коллегия в составе трех судей продолжила рассмотрение дела, в 12:30 судьи ушли в совещательную комнату и через 4 часа объявили решение.

Житомир.info отмечает, что в ходе судебного заседания Сигачов заявил об угрозах в адрес его семьи.

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"Были анонимные угрозы жизни моих детей и моей семьи. И меня заставляли признать результаты этих выборов", сказал он.

21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, явка составила 49,84%.

Выборы прошли по смешанной системе: половина депутатов избирается по пропорциональному принципу, предусматривающему закрытые партийные списки и пятипроцентный проходной барьер, вторая половина по мажоритарному. В парламент выбирают 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходили).

По результатам обработки ЦИК 100% электронных протоколов на 64-м округе, Пашинский занял третье место с 18,04% голосов, его опередили Сигачов (26,83%) и Арешонков (27,63%).

Обновлено в 22:55 Выборы в округе №64 с преимуществом в 640 голосов выиграл депутат от БПП Арешонков, который баллотировался как самовыдвиженец.

Обновлено в 23:18 Голоса пересчитают по иску кандидата от Слуги народа

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  28.07.19, 22:55 Выборы в округе №64 с преимуществом в 640 голосов выиграл депутат от БПП Арешонков, который баллотировался как самовыдвиженец.
Факты Факты  ·  28.07.19, 23:18 Голоса пересчитают по иску кандидата от Слуги народа
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