Выломали дверь и закидали яйцами: Укринформ атаковали крепкие молодчики

Сегодня группа лиц в футболках общественной организации "Традиция и порядок"сорвала пресс-конференцию кандидатов в народные депутаты в одномандатномизбирательном округе №50 и разгромила пресс-центр, в котором онапроходила, в здании информационного агентства "Укринформ" в Киеве вовторник.В здание"Укринформа", где во вторник проходила пресс-конференция кандидатов вдепутаты Сергея Кошукова (представитель "Европейской Солидарности") иАндрея Аксенова (самовыдвиженец) в одномандатном округе №50 (городаПокровск, Доброполье, Мирноград, Добропольский район Донецкой области)ворвались более 10 человек в футболках с надписью "Традиция и порядок".Они разбили стекло, сломали дверь, бросали яйца в участниковпресс-конференции, обливали присутствующих в пресс-центре водой, кричали"вон сепаратиста Аксенова".Активисты обвиняют Аксенова, что он является гражданином РФ.

Аксенов,в свою очередь, утверждает, что у него никогда не было российскогопаспорта.Была вызвана полиция, правоохранители прибыли примерно через 20минут. Активисты уже в присутствии полиции бросили яйца в Аксенова,выкрутили микрофоны. Полицейские наблюдала за происходящим.После этого с криками "Аксенова за решетку" и "Позор" активистыбеспрепятственно покинули помещение. На одного из них правоохранителипопытались составить протокол, но в ответ он началась оскорблятьполицейских и удалился.В самом начале пресс-конференции, Кошуков рассказал, что на прошедшихвнеочереденых парламентских выборах из-за действий участковой комиссии унего было украдено около 500 голосов. После этого пресс-конференциябыла прервана.В ходе погрома в пресс-центре "Укринформа" в Киеве пострадали 3 человека"Они трёх людей избили", - сказала заместитель генерального директора "Укринформа" Марина Сингаевская.В частности, пострадал мужчина, который пытались преградить вход хулиганам. Вызвали скорую помощь.Как рассказала сотрудница "Укринформа",отвечающая за подготовку пресс-конференций, она стояла в дверях ипыталась словами урезонить желающих пройти в зал для пресс-конференций,но ей этого не удалось."Они меня просто подняли и переставили на другое место", - сказала представитель агентства.