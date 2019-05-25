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Политика
Газета День Газета День · · Обновлено в 17:25
· ООН · Конфликт · Освобождение · Корабль · Российская Федерация · Зеленский заявил
Выполнение РФ трибунала ООН может начать прекращение конфликта, - Зеленский

Выполнение РФ трибунала ООН может начать прекращение конфликта, - Зеленский (7 новостей)

«Выполнение РФ решения Трибунала ООН об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом Российской Федерации о реальную готовность к прекращению конфликта с Украиной.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Facebook.

Зеленский сообщил, что таким образом РФ сможет сделать шаг для разблокирования переговоров, а также решение созданных ими проблем в цивилизованный способом.

"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома", - добавил президент Украины.

Международный трибунал ООН признал, что имеет право рассматривать дело…
Международный трибунал ООН признал, что имеет право рассматривать дело…

Обновлено в 17:12 Международный трибунал обязал РФ срочно освободить украинских моряков Президент Владимир Зеленский считает, что выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению "конфликта" с Украиной. Об этом он написал в…

Обновлено в 17:25 По словам Президента Украины Владимира Зеленского, если Российская Федерация выполнит приказ Международного трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей, это может стать сигналом о готовности российской власти прекратить конфликт с Украиной. Об этом Владимир Зеленский сообщил в субботу, 25 мая, комментируя решение трибунала. "Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - написал Президент Украины на своей странице в Facebook. Он отметил, что таким образом Россия может сделать шаг к "разблокированию переговоров и разрешению созданных ею проблем цивилизованным способом". "Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома", - заявил Владимир Зеленский. Ранее сегодня стало известно, что Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и военные корабли, которые были захвачены ФСБ РФ в Азовском море. РФ должна доложить о выполнении решения до 25 июня 2019 года. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) заявили, что исключают наличие юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву рассматривать дело по захвату украинских судов и моряков. 10 мая в Гамбурге по делу об иммунитете трех военных кораблей и 24 членов их экипажей, захваченных Россией, прошли устные слушания Международного трибунала по морскому праву. Вечером 26 ноября 2018 года Верховная Рада Украины поддержала Указ Президента П.Порошенко о введении военного положения в нескольких областях на период 30 дней с 28 ноября 2018 года. Военное положение было введено в таких областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской и внутренних водах Азовско-Керченской акватории. Через месяц режим ЧП был завершен. Данная мера связана с актом агрессии в Азовском море 25 ноября 2018 года по отношению к экипажам трех украинских кораблей: моряки были задержаны российскими правоохранителями. В апреле 2019 года Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам, которых российские пограничники незаконно задержали 25 ноября 2018 года в Черном море. Следствие ФСБ России продлило срок предварительного расследования по делу против украинских военнопленных моряков на три месяца - до конца августа.

ФОТО К НОВОСТИ: «Выполнение РФ трибунала ООН может начать прекращение конфликта, - Зеленский»
Фото Выполнение РФ решения Трибунала ООН об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной
Фото Может быть сигналом о готовности к миру: Зеленский прокомментировал решение трибунала по украинским морякам
Фото Выполнение РФ трибунала ООН может начать прекращение конфликта, - Зеленский
Фото Выполнение РФ трибунала ООН может начать прекращение конфликта, - Зеленский
Фото Выполнение РФ трибунала ООН может начать прекращение конфликта, - Зеленский
Фото Зеленский: Выполнение РФ трибунала ООН может начать прекращение конфликта
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.19, 15:20 Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать сигналом…
Телеграф Телеграф  ·  25.05.19, 15:37 Выполнение РФ решения Трибунала ООН об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной.
РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.19, 15:39 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом Российской Федерации о реальную готовность к прекращению конфликта с Украиной. Об…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.05.19, 16:25 Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Международного трибунала по морскому праву, согласно которому трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков. Об…
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Комментарии Комментарии  ·  25.05.19, 17:12 Международный трибунал обязал РФ срочно освободить украинских моряков Президент Владимир Зеленский считает, что выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может…
Голос.UA Голос.UA  ·  25.05.19, 17:25 По словам Президента Украины Владимира Зеленского, если Российская Федерация выполнит приказ Международного трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей, это может стать сигналом о готовности…
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