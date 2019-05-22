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Выпуск новостей за 16:00: МВФ в Украине. "Книжный Арсенал" в Киеве

Выпуск новостей за 16:00: МВФ в Украине. "Книжный Арсенал" в Киеве (3 новости)

«Книжковий Арсенал стартував у столиці. Щорічний міжнародний фестиваль офіційно відкрили в Мистецькому Арсеналі. https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть…»

Сегодня, 22 мая, в Киеве стартовал IX Международный фестиваль Книжный Арсенал.

Видео анонса фестиваля в апреле опубликовали организаторы.

Тема Арсенала в этом году – "Соседство: открытый вопрос", о сосуществовании, совместной жизни на фундаменте ценностей и договоренностей.

"Как в широком контексте – наши далекие и близкие соседи, политические и культурные, проблемы соседства, партнерство и сотрудничество в международном измерении. Так и в узком контексте – сосуществование людей в рамках одной страны или территории, одного населенного пункта или даже дома, о взаимной поддержке и эмпатии, а также о конфликте, противостоянии и безразличии", - пояснили организаторы фестиваля.

Книжный Арсенал продлится с 22 по 26 мая в здании Мистецького арсенала.

Ознакомиться с программой фестиваля можно тут.

Ранее сообщалось, что 26 мая в Киеве в рамках кинофестиваля Молодость состоится творческая встреча с живым классиком мирового кино, британским режиссером Питером Гринуэем. 

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.05.19, 16:59 В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 16:00 – эксперты Международного валютного фонда не покинули Украину, а продолжают свои встречи с представителями украинской власти. В Киеве открылся "Книжный…
5 канал 5 канал  ·  22.05.19, 20:14 "Книжковий Арсенал" стартував у столиці. Щорічний міжнародний фестиваль офіційно відкрили в Мистецькому Арсеналі. https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива…
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