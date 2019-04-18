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Вышел новый трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стейтемом

Вышел новый трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стейтемом (4 новости и 1 видео)

«Спин-офф Форсажа абсолютно уверен в себе, поэтому представляет вниманию зрителей расширенный трейлер будущей ленты»

То ли зрителям показали весь фильм в одном ролике, то ли им предстоит увидеть гораздо больше, но на экране теперь больше погонь и взрывов, больше шуток, больше Идриса Эльбы, а также мамы героев Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема.

По сюжету сестра Декарда Шоу (Джейсон Стэйтем) в исполнении Ванессы Кёрби крадёт у главного злодея картины (Идрис Эльба) некий вирус, способный уничтожить половину человечества. «Чёрный супергерой» отправляется на поиски украденного, и теперь агенту Хоббсу (Дуэйн Джонсон) предстоит объединиться с семейством Шоу, чтобы одолеть антагониста и спасти мир.

Для этого команде понадобятся не только самые быстрые автомобили и самое мощное оружие, но также и помощь мам главных героев, одну из которых сыграла Хелен Миррен. Юмор, фантастика, погони и традиции маори в достойном наследнике популярной франшизы — «Форсаж: Хоббс и Шоу».

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ITC.ua ITC.ua  ·  18.04.19, 16:12 Компания Universal опубликовала новый зрелищный трейлер фильма «Fast and Furious: Hobbs and Shaw» / «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные герои Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и Деккард Шоу (Джейсон Стейтем) впервые…
Канал 112 Канал 112  ·  18.04.19, 16:44 Представлен второй дублированный трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" режиссера Дэвида Литча. По сюжету заклятые противники спецагент Хоббс и преступник Шоу живут за полярными принципами и никогда не…
Телеграф Телеграф  ·  18.04.19, 17:39 Спин-офф "Форсажа" абсолютно уверен в себе, поэтому представляет вниманию зрителей расширенный трейлер будущей ленты.
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