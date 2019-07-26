Студия Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер комедийного боевика "Добро пожаловать в Zомбилэнд 2", который станет продолжением картины, вышедшей в 2009 году. Об этом сообщили в Twitter на официальной страничке фильма. Режиссером фильма выступил Рубен Флейшер, который работал и над первой частью. Главные герои снова вступят в борьбу с зомби, которые стали еще более кровожадными. Кроме борьбы с ожившими мертвецами, им придется решать проблемы внутри коллектива. К своим ролям в фильме вернутся Эмма Стоун, Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг и Эбигейл Бреслин. Премьера картины запланирована на 11 октября этого года. К основному составу присоединятся несколько новых героев. Их роли исполнят Розарио Доусон, Люк Уилсон, Эван Джогиа и Томас Миддл. Первый фильм был снят всего за 42 дня и за 23 миллиона, а в прокате собрал в четыре раза больше. Как ранее писал Фокус: Focus Features представила трейлер фильма "Аббатство Даунтон", который был снят на основе одноименного сериала. Он рассказывает о жизни семьи графа Грентема в начале и середине ХХ века. После смерти графа в семье начинаются серьезные междоусобицы за владение оставленным капиталом. В Сети появился первый трейлер продолжения культового мистического триллера "Оно". Повзрослевшие герои возвращаются в родной Дерри, чтобы сразиться с клоуном Пеннивайзом. События происходят через 27 лет, после приключений, показанных в первой части фильма, снятого по роману "короля ужасов" Стивена Кинга.

Обновлено в 14:52 Героев ожидают интересные приключения, посещение Белого дома, а также встреча с другими выжившими.

Обновлено в 15:20 Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер фильма Добро пожаловать в «Zомбилэнд 2». Ролик появился на ее YouTube-канале, передает Корреспондент. Фильм является сиквелом оригинальной ленты. Герои, которые фигурировали в первой части, продолжают свое путешествие по Америке, заселенной ордами кровожадных зомби. Героев ожидают интересные приключения, посещение Белого дома, а также встреча с другими выжившими. Режиссером фильма выступил Рубен Фляйшер, снявший первую часть дилогии. В ленте роли исполняют Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Берлин и Бил Мюррей. Выйти на широкий экран она должна 24 октября. Ранее появился трейлер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада» с Венсаном Касселем.