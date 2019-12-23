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· Полиция · Ранение · Область · Огнестрельное ранение · Киевская область
Выстрелил себе в голову: под Киевом полицейский хотел совершить суицид - СМИ

Выстрелил себе в голову: под Киевом полицейский хотел совершить суицид - СМИ (4 новости)

«Правоохранители утверждают, что это была попытка суицида»

В Сквире Киевской области 21-летний полицейский пытался покончить с собой. С огнестрельным ранением головы мужчину доставили в реанимационное отделение больницы.

Событие произошло 22 декабря около 21.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Лейтенант полиции был на суточном дежурстве. Зашел в служебный кабинет и выстрелил из табельного оружия себе в голову", - сказано в сообщении.

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Все обстоятельства и причины попытки самоубийства устанавливаются.

В Днепре покончил с собой 41-летний сотрудник отделения полиции Днепровского аэропорта. Это произошло во время несения службы. Полицейский закрылся в комнате отдыха и выстрелил в голову из табельного пистолета.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  23.12.19, 09:37 В Сквире Киевской области полицейский совершил попытку самоубийства. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.Лейтенант полиции (мужчина 1988 года рождения) находился на суточном дежурстве. Около…
Голос.UA Голос.UA  ·  23.12.19, 11:36 В воскресенье, 22 декабря, в Сквире Киевской области полицейский пытался покончить с собой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в полиции. Лейтенант полиции 1988 года рождения находился…
Факты Факты  ·  23.12.19, 12:42 Правоохранители утверждают, что это была попытка суицида
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