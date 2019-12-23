Выстрелил себе в голову: под Киевом полицейский хотел совершить суицид - СМИ (4 новости) «Правоохранители утверждают, что это была попытка суицида»

В Сквире Киевской области 21-летний полицейский пытался покончить с собой. С огнестрельным ранением головы мужчину доставили в реанимационное отделение больницы.

Событие произошло 22 декабря около 21.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Лейтенант полиции был на суточном дежурстве. Зашел в служебный кабинет и выстрелил из табельного оружия себе в голову", - сказано в сообщении.

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Все обстоятельства и причины попытки самоубийства устанавливаются.

В Днепре покончил с собой 41-летний сотрудник отделения полиции Днепровского аэропорта. Это произошло во время несения службы. Полицейский закрылся в комнате отдыха и выстрелил в голову из табельного пистолета.