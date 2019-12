Умер британский певец и актер Кенни Линч.

Об этом родственники музыканта сообщила в Twitter, передает FaceNews.ua. Линч умер в возрасте 81 года, причина его смерти пока не уточняется.Артист родился в 1938 году и стал одним из первый темнокожих артистов в Британии, получившем славу поп-звезды. Его отец был из Барбадоса, а мать имела британские и ямайские корни. Линч пел в турне вместе с The Beatles и стал первым, кто записал кавер на их композицию Misery. Кроме того, Линч снялся в нескольких фильмах и телесериалах. Среди них Летучий отряд Скотленд-Ярда, Тайна рукописи, Доска и Дом ужасов доктора Террора.Kenny Lynch - Misery

Обновлено в 11:12 В возрасте 81 года умер известный британский певец и актер Кенни Линч. Об этом родственники музыканта сообщили в Twitter. Причина смерти певца пока не сообщается. Артист родился в 1938 году и стал одним из первых темнокожих артистов в Британии, получившем славу поп-звезды. Его отец был из Барбадоса, а мать имела британские и ямайские корни. Кроме того, Линч снялся в нескольких фильмах и телесериалах. Среди них Летучий отряд Скотленд-Ярда, Тайна рукописи, Доска и Дом ужасов доктора Террора. Ранее сообщалось, что в Париже умер известный французский певец Эрве Форнери, который выступал под псевдонимом Дик Реверс. Saddened to share this news with you all. Sadly our dad passed away in the early hours this morning. He will be remembered & missed by many. We would like to say a massive thank you to the NHS & the people at Sue Ryder for all their support. Bye Dad, we will love you always! pic.twitter.com/aSeXbXuAqG — Kenny Lynch (@KennyLynchieOBE) 18 декабря 2019 г.